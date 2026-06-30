Una jornada de Juegos Olímpicos y chapuzones en «Mañás de Verán 2026»

La Asociación Xuvenil Amencer continúa desarrollando una nueva edición de Mañás de Verán 2026, un programa de actividades estivales dirigido a niños y jóvenes de entre 3 y 14 años que combina ocio, deporte, aprendizaje y convivencia durante las vacaciones escolares. Este miércoles, dentro de la segunda semana del campamento, la programación giró en torno al deporte olímpico y la actividad física, con propuestas adaptadas según los diferentes grupos de edad como cada año.

Así, los niños y niñas participantes de Educación Infantil, con edades comprendidas entre los 3 y los 5 años, disfrutaron de una jornada en la piscina de Oira, donde realizaron diferentes actividades acuáticas y juegos recreativos acordes a su edad y estas jornadas de calor. El objetivo es ofrecer una experiencia lúdica que combine diversión, pero también socialicen y estén en contacto con el agua, dado que es lo que la mayoría esperan durante el verano, pero siempre en un entorno seguro.

Por su parte, los niños y niñas de Primaria y Secundaria, de entre 6 y 12 años, protagonizaron una completa jornada dedicada a los Juegos Olímpicos. La actividad estuvo organizada acorde a los ciclos educativos, permitiendo adaptar las pruebas a la edad de los participantes. El alumnado del primer ciclo de Primaria participó en juegos olímpicos tradicionales, mientras que el segundo ciclo realizó pruebas centradas en los Juegos de la Juventud. Finalmente, las actividades del tercer ciclo estuvieron inspiradas en los Juegos Paralímpicos, fomentando el conocimiento del deporte adaptado y los valores de inclusión e igualdad.

Además, la programación, contó con un desfile inicial y la opción de practicar diferentes disciplinas deportivas para suplir los gustos de todos los jóvenes, entre las que figuran balonmano, voleibol, tiro con arco, hockey, fútbol para personas ciegas, boccia y goalball.

Estas actividades forman parte del programa de Amencer, que se desarrolla desde finales de junio hasta finales de julio, con cuatro semanas de duración. Cada jornada tiene lugar de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, aunque las familias también disponen de un servicio de madrugadores desde las 7:45 horas y de comedor o friameira hasta las 15:15 horas, facilitando la conciliación familiar durante el periodo estival

El proyecto, como siempre, se desarrolla en las instalaciones del colegio salesiano María Auxiliadora de Ourense, aprovechando sus espacios durante el periodo no lectivo. La iniciativa mantiene como principales objetivos fomentar la educación en valores a través del juego, estimular la creatividad, favorecer el trabajo en equipo y promover la participación activa de los menores en actividades educativas y de ocio.

Además del deporte, el programa Mañás de Verán incluye durante las distintas semanas talleres de educación emocional, manualidades, animación a la lectura, música, cine, experimentos científicos, actividades acuáticas y salidas al parque Miño para los grupos de mayor edad. De este modo, la Asociación Xuvenil Amencer ofrece una propuesta variada que busca convertir las vacaciones escolares en una oportunidad para aprender, convivir y disfrutar mediante experiencias adaptadas a las necesidades e intereses de cada etapa educativa.