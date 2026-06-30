Galletas solidarias en Ourense para ayudar a Venezuela: "Hemos agotado la primera tanda en tres días"

Hay ocasiones en las que los tragos más amargos necesitan un toque dulce, incluso cuando encontrar el punto azucarado se vuelve difícil entre tanto pesar. O, por lo menos, así lo piensan María Laura Fernández y su esposo, Jhon Merlo, que regentan en el centro de Ourense el local Malala Coffee & Brunch. Aunque llevan años trabajando en el sector hostelero de la ciudad de As Burgas, son de Venezuela y, al escuchar las noticias sobre los terremotos que habían azotado su país natal, no dudaron en poner en marcha su receta más especial: unas galletas solidarias cuya recaudación se envía íntegra a ayudas para las zonas afectadas.

La idea surgió prácticamente desde el primer momento en el que la pareja se enteró de los dos sismos que se produjeron al norte de Venezuela el pasado 24 de junio. Inmediatamente se pusieron a pensar en la mejor forma de aportar su ayuda a quien más lo necesitase y, tras tener que descartar la idea de un centro de acopio —hay otros locales para poder ayudar de esta manera— por toda la gestión que implica, decidieron tirar por la vía monetaria y usar como incentivo uno de los productos que ya tenían en la cafetería.

Mismo sabor, más solidario

Fueron las galletas con chips de chocolate que lucen en el escaparate de Malala: misma receta y mismo precio que hasta el momento, pero con la diferencia de que cada céntimo de su recaudación particular viajará hasta Venezuela a través de una transferencia, con una etiqueta personalizada que así lo indica. Allí irá a parar a los familiares de Jhon y María Laura, quienes se encuentran al pie del cañón: «Están desplegados, comprando insumos y haciendo colaboraciones, llevando lo que más necesiten en los hospitales», explica Merlo.

Para aportar un granito de arena de la forma más dulce posible, las cookies de Malala se ofrecen a 3,50 euros, el mismo precio que tenían antes de esta campaña, y se pueden disfrutar tanto calientes en la mesa como para llevar en su embolsado especial. Esta última es la fórmula más popular: en esta cafetería conocida por sus tortitas americanas, el matcha o los osos de peluche que acompañan en las mesas, son muchos los que en los últimos días paran al pagar para añadir solidaridad a la cuenta.

La idea ha cosechado un gran éxito desde que el pasado jueves las pusieron en el mostrador, pues en tan solo tres días de apertura desde entonces están a punto de agotar la primera tanda que tenían preparada. «Llevamos vendidas unas 60, y creo que lo vamos a extender durante todo el mes de julio», explica Jhon, que está «muy agradecido con el pueblo de Ourense por la mano que nos han echado».

Afortunadamente, los gerentes de Malala Coffee & Brunch no han tenido que lamentar daños personales ni materiales en su familia. Viven a las afueras de Caracas, donde el sismo no tuvo un impacto grave, y no tuvieron problema para ponerse en contacto con ellos en cuanto escucharon las noticias. Eso sí, Jhon recuerda que las zonas afectadas van más allá de los epicentros y que toda ayuda posible sigue siendo necesaria.