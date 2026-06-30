Erasmus se expande a Asia: profesores del CIFP A Farixa exploran oportunidades en Japón y Corea

Poco a poco, el concepto Erasmus se comienza a establecer en la mente de la sociedad como algo que va mucho más allá de pasar un semestre de la carrera en otro país de Europa. Hace años que, desde la Educación Primaria hasta Bachillerato, Ourense cuenta con múltiples centros que participan en movilidades europeas, sin olvidarse, por supuesto, de la FP, que permite realizar las prácticas obligatorias de cualquier ciclo fuera de España. Pero, además de los alumnos, los profesores también viajan. Y no lo hacen como una recompensa ni como una escapada formativa sin más, sino como una avanzadilla: salen antes para abrir caminos que, después, puedan recorrer sus estudiantes.

A Farixa lleva el Erasmus hasta Asia

En el CIFP A Farixa, esa idea acaba de llevar el mapa de Erasmus mucho más lejos de los destinos habituales. Este año han conseguido enviar a siete docentes a estos viajes conocidos como job shadowing —observación de trabajo, en inglés—, pero dos de ellos han tenido la oportunidad de vivir su experiencia 9.000 kilómetros más lejos de lo habitual: Japón y Corea del Sur.

Montse Padrón y Javier Rodríguez han sido los protagonistas de esta historia, que se fraguó gracias a la posibilidad que abre el propio programa de destinar una parte de las ayudas a los llamados terceros países, aquellos que quedan fuera de la Unión Europea y que, por su distancia y coste, necesitan una financiación específica. No es lo habitual dentro de Erasmus, pero sí una vía cada vez más interesante para centros que, como A Farixa, buscan que la internacionalización no se quede solo en los destinos conocidos. De hecho, Padrón ya había visitado como parte del proyecto Alemania y Finlandia, tanto en calidad de profesora como de alumna, pero jamás se esperaba que aquella beca Leonardo da Vinci —el nombre primigenio del Erasmus+— que la llevó al país germano en la carrera le permitiría llegar hasta el Pacífico.

Montse Padrón en el centro de formación de Kioto / FdV

Japón exige trabajo, planificación y resultados

Ella fue la encargada de irse al país nipón, donde el choque cultural ya comenzó antes incluso de tomar el avión de ida. Evidentemente, este tipo de viajes no se financian para hacer turismo, sino que se debe presentar un proyecto del itinerario. Pero, mientras que en Europa se suele ser más laxo con estos detalles, Japón aplicó esos protocolos que le dan fama como sociedad: «Eles escoitaron a parte de job shadowing e foi traballar, traballar, traballar», recuerda Padrón. Tanto fue así que, durante su estancia, tuvo que elaborar un informe, realizar una presentación de 20 minutos sobre el trabajo desarrollado durante la semana y someterse después a «40 minutos de preguntas» por parte de los responsables del centro al que acudió.

Ese fue de los mínimos inconvenientes que encontró en su experiencia, pues por lo demás se cumplieron todos los objetivos marcados. Como profesora de Itinerario Personal para la Empleabilidad —el antiguo FOL—, comenzó en Kioto, donde visitó una escuela comparable a la FP vinculada al turismo y la hostelería, con varias diferencias respecto al sistema ourensano. Principalmente, en las prácticas, pues aunque las marcadas por el ciclo son mucho más cortas que aquí —alrededor de una semana frente a los tres meses que marca el CIFP—, el orientador del centro debe asegurarse de tener un 80% de inserción laboral entre los egresados para no perder fondos y ayudas del Gobierno.

Montse aprovechó también para desplazarse hasta la capital, Tokio, para visitar AiLab Inc., una empresa de inteligencia artificial en la que explorar la posibilidad de enviar futuros alumnos de prácticas. «Mostráronse totalmente abertos», celebra Padrón, que ya cuenta los días para que los estudiantes de robótica de A Farixa pisen suelo nipón. Destaca que a ello ayudaron enormemente las experiencias previas, pues, por lo que pudo comprobar, el estudiante gallego está altamente valorado en Japón: «Dicían que uns rapaces que xa estaban alí non parecían de ciclo, que traballaban practicamente sós», afirma.

Javier Rodríguez en la Yonsei University de Corea / FdV

Corea del Sur, tecnología y deporte

En Corea del Sur estuvo Javier Rodríguez Sarmiento, profesor de la rama de Educación Física y Actividades Deportivas, aunque allí el aprendizaje empezó bastante antes de pisar una instalación deportiva. Su primera parada fue Seúl, una de esas ciudades en las que el futuro no parece anunciado en una feria tecnológica, sino integrado en la rutina diaria: grandes pantallas en edificios, transporte público inteligente, espacios automatizados y hasta robots de asistencia, como uno desarrollado por LG con el que pudo interactuar en un edificio público.

Para un centro que piensa en enviar alumnado a miles de kilómetros de casa, esos detalles no son menores. Rodríguez Sarmiento comprobó que Corea ofrece una red de transporte limpia, puntual, barata y eficaz, además de una elevada sensación de seguridad. Son condiciones que hacen que una movilidad deje de ser una aventura incierta y pueda convertirse en una opción real.

Su itinerario combinó universidades, investigación y deporte. Visitó Yonsei University y Kangwon National University, donde encontró campus muy organizados, laboratorios avanzados y un uso habitual del inglés en los entornos académicos. Pero la parada más vinculada a su especialidad fue Kukkiwon, la sede mundial del taekwondo en Seúl, un ejemplo de cómo Corea mezcla tradición, disciplina y modernidad. La conclusión, como en Japón, fue clara: Asia queda lejos, pero quizá no tanto como parecía.