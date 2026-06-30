Convertir la educación en un vuelo increíble para niños extraordinarios

Cerca de 80 niños y niñas con altas capacidades pertenecientes a la asociación Inventiva participaron este fin de semana en una jornada científica, educativa y de convivencia celebrada en el Parque Tecnológico de Galicia – Tecnópole. La iniciativa reunió a los menores y a sus familias en una actividad de fin de curso concebida para estimular su curiosidad, ofrecerles nuevos retos intelectuales y favorecer el intercambio de experiencias entre estos niños para poder brindarles una jornada especial que fomente aún más su interés y educación.

Como colofón al curso, la asociación eligió Tecnópole (Parque Tecnológico de Galicia) para celebrar una jornada que combinó divulgación científica, aprendizaje práctico y ocio familiar. El programa permitió que los participantes descubrieran diferentes ámbitos de la ciencia y la tecnología mediante experiencias adaptadas a cada grupo de edad, fomentando al mismo tiempo la convivencia entre las familias y el intercambio de conocimientos entre los propios menores.

Los alumnos de mayor edad, desde 6.º de Educación Primaria hasta 4.º de ESO, desarrollaron durante toda la mañana las actividades programadas en el Aula Newton Galicia, un espacio pionero en España dedicado al aprendizaje de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Basada en una metodología eminentemente práctica, esta aula ofrece a los estudiantes la posibilidad de aprender resolviendo problemas reales y enfrentándose a situaciones similares a las que pueden encontrar los profesionales de distintos sectores científicos y tecnológicos.

Durante la sesión, los jóvenes asumieron el papel de pilotos utilizando simuladores profesionales de vuelo de última generación. A través de diferentes misiones tuvieron que planificar rutas, interpretar mapas aeronáuticos, calcular trayectorias, tomar decisiones en tiempo real y colaborar en una hipotética operación de rescate. La actividad les permitió desarrollar competencias relacionadas con el razonamiento lógico, el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la resolución de problemas, al tiempo que descubrían algunas de las aplicaciones prácticas de la ingeniería y la aeronáutica. El Aula Newton Galicia es fruto de la colaboración entre Boeing, la organización sin ánimo de lucro FIRST Scandinavia, la Xunta de Galicia y Tecnópole. Su objetivo es despertar el interés de los jóvenes por las disciplinas científico-tecnológicas mediante experiencias inmersivas que acercan la ciencia al alumnado de una forma participativa, innovadora y motivadora.

La vicepresidenta de Inventiva, Ana Valverde, destacó la importancia de organizar iniciativas de estas características para responder a las necesidades específicas de los niños y niñas con altas capacidades. «Estos menores necesitan estímulos constantes y actividades que supongan verdaderos retos intelectuales. El Aula Newton responde perfectamente a esas expectativas porque les permite aprender haciendo, enfrentarse a situaciones nuevas y descubrir ámbitos que despiertan enormemente su interés. La experiencia ha sido muy positiva y creemos que deja una huella muy importante en ellos», afirmó.

Valverde explicó además que las propuestas vinculadas a la ciencia aplicada resultan especialmente atractivas para los integrantes de la asociación. «Cuando pueden comprobar cómo los conocimientos se utilizan para resolver situaciones reales, su implicación es mucho mayor. Este tipo de experiencias alimentan su curiosidad, favorecen su creatividad y les ayudan a desarrollar habilidades que después pueden aplicar en muchos otros ámbitos. Además, compartir la actividad con otros niños y niñas con intereses similares favorece la socialización y fortalece los vínculos entre las familias», señaló.

Mientras los mayores participaban en las actividades del Aula Newton, los niños y niñas de entre 9 y 11 años realizaron una gincana científica compuesta por diferentes pruebas relacionadas con la física, la lógica, la observación y el trabajo cooperativo. A través del juego, los participantes resolvieron distintos desafíos que les permitieron descubrir conceptos científicos de una forma dinámica y divertida. Por su parte, los más pequeños disfrutaron de varios talleres experimentales especialmente adaptados a su edad. Mediante sencillos experimentos y demostraciones pudieron observar diferentes fenómenos científicos y participar activamente en actividades que despertaron su curiosidad y fomentaron el aprendizaje a través de la experimentación.

La programación de la mañana concluyó con un espectáculo de divulgación científica en el que participaron conjuntamente todos los asistentes. A través de demostraciones sorprendentes y explicaciones divulgativas, el espectáculo permitió acercar la ciencia al público familiar de una forma entretenida y accesible. Posteriormente, las familias completaron la jornada compartiendo una tarde de convivencia en la piscina de Tecnópole, poniendo el broche final a una actividad que combinó aprendizaje, ocio y convivencia.

Con iniciativas como esta, Tecnópole reafirma su compromiso con la divulgación científica y con el apoyo a entidades sociales que trabajan con colectivos con necesidades específicas, facilitando su acceso a propuestas educativas innovadoras. En este sentido, el Parque Tecnológico de Galicia ya prepara una nueva jornada en el Aula Newton para el próximo mes de septiembre, en la que participará la asociación Down Ourense para poder conocer este innovador modelo de aprendizaje basado en la experimentación.

Ubicado en el municipio de San Cibrao das Viñas, Tecnópole lleva más de tres décadas impulsando la innovación, la investigación y el emprendimiento tecnológico en Galicia. Además de albergar un centenar de empresas y centros de I+D, desarrolla diferentes programas de divulgación científica dirigidos a escolares y jóvenes para despertar vocaciones STEM y fomentar el interés por la ciencia, la tecnología y la innovación entre las nuevas generaciones.

Mientras, Inventiva es una asociación sin ánimo de lucro integrada por padres y madres de niños y niñas con inquietudes intelectuales, talentos o altas capacidades que nace en la provincia de Pontevedra, aunque trabaja en toda la comunidad gallega. Con sede en Vigo, inició su actividad en 2015 con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de estos menores, proporcionando apoyo tanto a las familias como a los profesionales de la educación para responder de forma adecuada a sus necesidades formativas, psicológicas y sociales. En la actualidad, la entidad agrupa a más de 200 niños y niñas de entre 4 y 16 años y cuenta con alrededor de 130 familias asociadas.