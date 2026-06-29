Conectar en un rastrillo y no solo comprar: cómo crear un mundo mejor

La fundación Taller de Solidaridad (TDS) celebró en la jornada de este lunes su II Edición de Rastrillo solidario “Un espacio de colaboración donde cada pequeño gesto suma”.

Lo hizo en la segunda planta del edificio AFundacıon ABANCA situado en la Alameda ourensana, gracias también a la colaboración de la librería Re-Read, peluquería unisex Silvia, Comercio Justo y el Concello de Ourense de 10.00 a 14.00 horas y por la tarde de 16.00 a 20.00 horas.

En este espacio, los voluntarios, explica Ana María Salgado, coordinadora en Ourense, “no solo es un rastrillo” sino que buscan crear una “experiencia que haga conectar a las personas”, ya que es la mejor manera de llevar a cabo la sensibilización. Por ello, decidieron comenzar la jornada con una inauguración musical dando un pequeño concierto en el que participó ella misma con otros aficionados de la guitarra, escogiendo temas para aunar a los asistentes como el famoso “Resistiré” del Dúo Dinámico.

Destaca, además, la actividad “Fotos con alma”, a cargo del fotógrafo y voluntario David González, quien quiso regalar un momento especial a los asistentes. Así, el primer paso era escribir un mensaje personal para la siguiente persona y recibir un abrazo (opcionalmente) para tomar una fotografía lo más natural y espontánea posible. Finalizando con obtener su propio mensaje anónimo de apoyo y el ofrecimiento de una taza de té de comercio justo.

Por supuesto y como no podía ser menos, dispusieron varios puestos con artículos para recaudar fondos para las causas, si bien en el de bisutería también estaba Ruth Da Silva, otra voluntaria que animó a participar en el taller para que cada uno pudiera hacer sus propias pulseras.

Además de varios objetos entre los que se encontraban libros o figuras decorativas, TDS vende ropa que está hecha por las personas a las que ayudan. Mostrando desde bolsos hechos con material reciclado como bricks de zumo que llegaron desde Filipinas, camisetas, sudaderas, etc. Todo ello como parte del comercio justo que busca cambiar nuestro modelo de consumo.

La organización se despide este lunes del espacio cedido, pero retomarán la actividad para aquellos que no pudieran acudir hoy o a quienes se les quedó sabor a poco, con el mismo horario de 10.00 a 14.00 horas y por la tarde de 16.00 a 20.00 horas.

Salgado detalla que si alguien quiere participar a través de la donación de objetos, estarán "encantadísimos de recogerlos, pero han de ser cosas simples y pequeñas, que podamos vender a precios muy económicos y accesibles para todo el mundo; por ejemplo, que si quieren traer libros no sean diccionarios, mejor libros para peques", concreta. Ya que como explica, la mayoría de objetos allí presentes se sitúan entre la cantidad de 1 y 5 euros.

Taller de Solidaridad (TSD)

Taller de Solidaridad es una fundación que nace en el año 2001 y está vinculada a las siervas de San José que tiene como objetivo ayudar a paliar la pobreza y la exclusión.

Lo hace mediante campañas de sensibilización y promoción del comercio justo y voluntariado, pero también a través de sus acciones en proyectos de cooperación al desarrollo y promoción social que se enfoca en los colectivos más vulnerables, especialmente mujeres, jóvenes y niños de países de América del sur como Guatemala, Nicaragua, Perú, Colombia, entre otros pero también en Asia como Filipinas o Papúa Nueva Guinea.

A nivel nacional, cuentan con un total de 15 comités de voluntariado a lo largo de todo el país -entre los que se incluye Ourense- desde los cuales más de 140 personas coordinan sus acciones de voluntariado en España. Cuentan, además, con su programa de voluntariado internacional "taller en el sur" que pretende acercar las dos realidades que se puedan vivir en ambos países.