El Piñor de Carmen Martín Gaite: las fotos inéditas que revelan la Galicia más íntima de la escritora

Hablar de Carmen Martín Gaite es hacerlo de una de las autoras más universales de la península durante el siglo XX. Premio Nadal y Premio Príncipe de Asturias de las Letras, la escritora de Entre visillos o El cuarto de atrás cultivó todo tipo de géneros a lo largo de una trayectoria que marcó, en muchos casos, el porvenir de jóvenes lectores que quedaron encandilados con los párrafos de la salmantina. Un gentilicio, eso sí, que no recoge gran parte de su esencia: el sentir gallego que mantuvo durante su vida de la mano de su madre ourensana y, sobre todo, los múltiples momentos de infancia que vivió en San Lourenzo de Piñor, en Barbadás, donde era conocida como Carmiña. Desde 2023, un paseo literario pone en valor esos paisajes que sentaron las bases de una escritora de talla mundial, pero la cuarta edición, que se realizará este año, llevará un paso más allá la experiencia de los apasionados por la autora: una colección de fotografías que pone de relieve su galleguidad como nunca antes se había visto.

Una nueva forma de descubrir a la escritora

Se trata de la exposición As palabras postas en fila: o álbum de Carmiña Martín Gaite en Piñor, organizada por el Concello de Barbadás y comisariada por el periodista Luis Congil. El montaje recogerá más de cien referencias entre fotografías, dibujos y notas manuscritas de la propia Martín Gaite y su familia, que, según la organización, trazan un recorrido por la Galicia rural de antes y después de la Guerra Civil. En él tienen cabida desde las instantáneas más costumbristas hasta las paisajísticas, pasando por las familiares, pero todas con la misma condición: haber compuesto una parte importante del mundo literario de Gaite.

Y es que la influencia de las tierras ourensanas en la salmantina no se limita a lo profundamente personal, sino que alcanza también lo artístico, pues esa parroquia de Barbadás protagoniza las que el ensayista David Couso denomina «novelas de Piñor». Son Retahílas, Las ataduras y El pastel del diablo las obras ambientadas en dicho recuncho, lo cual no es moco de pavo: estamos hablando de una de las escritoras en castellano más traducidas del siglo XX, por lo que Piñor se ha convertido en un escenario universal, a la altura del Dublín de James Joyce o la Alcarria de Camilo José Cela. Precisamente, el pazo de la localidad —que contiene la historia de Retahílas— es uno de los espacios más retratados en la colección fotográfica.

La exposición se podrá visitar a partir de este sábado, 4 de julio, cuando se inaugurará a las 10.00 horas en el Centro Cívico de San Lourenzo de Piñor, en Barbadás. Ese mismo día se llevará a cabo el IV Paseo Literario dedicado a la autora, para descubrir, en este caso a pie, esos mismos paisajes que definieron a Gaite. Será un itinerario guiado a partir de las 9.45 horas, para el que es necesaria inscripción previa a través de un formulario habilitado por el Concello. El evento coincidirá con otro hecho histórico en la reivindicación de la esencia gallega de la autora, pues se estrenará la señalización de uno de los tres roteiros por los que disfrutaba Carmiña.