Luis Menor tras el archivo de la causa por prevaricación contra Jácome: «El alcalde debe dar explicaciones, hay un claro caso de incompatibilidades de acuerdo a la norma»

El presidente del Partido Popular de Ourense y de la Diputación Provincial, Luis Menor, se ha posicionado públicamente sobre la reciente decisión de la Audiencia Provincial de Ourense de decretar el sobreseimiento de la causa contra el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, al no solicitar la compatibilidad del cargo con sus actividades privadas.

Aunque Menor ha mostrado su «absoluto respeto» por la resolución judicial, ha sido tajante al señalar de forma categoría que de forma categórica que, «al margen del recorrido penal del asunto, «jurídica y políticamente, yo creo que estamos ante un claro caso de incompatibilidades. Eso es así y creo que tampoco hace falta ser un experto jurista para determinarlo».

Para el líder de los populares ourensanos, la resolución de la Audiencia «cambia el escenario en el que nos movíamos», recordando que existía un criterio previo en el que un juez, un fiscal y la acusación particular entendían que «había motivos de delito». Menor ha definido la situación actual como una «controversia jurídica» al coexistir visiones judiciales opuestas, ante lo cual ha apelado a su condición de letrado para mostrar su «acatamiento de las resoluciones judiciales».

«No es residual ni secundario»

Sin embargo, el presidente de la Diputación ha querido trasladar el foco del debate del plano penal al terreno político y administrativo, donde considera que las acciones de Jácome son insostenibles. Haciendo alusión a la dedicación exclusiva del alcalde, Menor recordó que el espíritu de la norma exige que cualquier otra actividad privada que lleve a cabo un cargo público debe tener un carácter «meramente secundario» o «muy residual».

«No me parece que mientras se perciben los salarios en un ámbito público —alrededor de los 70.000 euros—, ese mismo año se facturen cantidades tres veces más grandes en un ámbito privado, 211.000 euros», denunció de forma explícita Luis Menor.

A renglón seguido, el dirigente popular insistió en que esta situación «merece una explicación» inmediata, argumentando que ningún servidor público se encuentra en una posición en la que siga administrando un patrimonio o una actividad privada que «encima ya reporta muchos más euros, más dinero, que la actividad pública».

Finalmente, Luis Menor ha lamentado el impacto que este constante cruce de reproches tiene sobre la imagen de Ourense, asegurando que «no es una controversia que beneficie a la ciudad una vez más».

Asimismo, ha querido solidarizarse firmemente con los profesionales de los medios de comunicación locales ante los ataques recibidos en los últimos días por parte del entorno del alcalde. «Ustedes lo que hicieron es describir lo que ha dicho un juez, un fiscal y una acusación. Lamento muchísimo que el debate llegue a esos niveles» y que se intente señalar a la prensa haciendo creer que el caso judicial «fue una construcción de la prensa», concluyó.

También a la pregunta de los informadores sobre la posibilidad planteada en las alegaciones el BNG a los presupuestos del Concello, de hacerlos caer, por tener fallos graves como carecer de informe del interventor. Luis Menor explicó a que “esa es la misma razón que nosotros esgrimimos para votar en contra y no reconocer la urgencia de los mismos”, indicó la falta de un informe de intervención, «y también presentamos 13 enmiendas a los mismos, que el Gobierno de Jácome desestimó». Para Luis Menor el BNG «solo está utilizando un tacticismo, porque está en buen momento en las encuesetas, y busca rendimiento electoral».