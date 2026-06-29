Los embalses de la provincia de Ourense encaran el verano al 82% de su capacidad

Los embalses de la provincia afrontan el inicio del verano con unas reservas hídricas por encima de los valores habituales para estas fechas. Se encuentran al 82,07% de su capacidad máxima, siete puntos por encima del promedio histórico, gracias a un año hidrológico marcado por unas precipitaciones superiores a la media, aunque esta mejoría todavía no se refleja en los caudales de los ríos, que, por la contra, presentan un estado por debajo de sus registros habituales.

Así se desprende de los últimos datos de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, con fecha de 21 de junio, que reflejan que en lo que va de año hidrológico 2025/26, iniciado el pasado 1 de octubre, la precipitación acumulada media en la provincia alcanza los 1.263,6 litros por metro cuadrado, lo que supone un 17,6% más que la media histórica, situada en 1.074,2 litros por metro cuadrado para el periodo de referencia comprendido entre los años hidrológicos 1980/81 y 2017/18.

El dato supone una notable mejoría respecto al ejercicio anterior. A estas mismas alturas, la precipitación acumulada era de 1.012,2 litros por metro cuadrado, una cifra que se situaba un 5,8% por debajo de la media histórica y que representaba aproximadamente un 20% menos que la registrada durante el presente año hidrológico. Un año en el que el reparto mensual de las precipitaciones muestra diferencias importantes entre unos periodos y otros. Los meses de octubre, marzo y abril se comportaron como secos, con registros inferiores a los habituales, mientras que noviembre, enero y febrero fueron meses húmedos y concentraron buena parte del agua acumulada durante el ejercicio.

En la última semana, sin embargo, las precipitaciones fueron escasas, con apenas 7,7 litros por metro cuadrado de media en el conjunto de la provincia, coincidiendo con el inicio de la temporada estival.

Embalses por encima de la media

Las abundantes lluvias registradas desde el otoño han permitido mantener unos elevados niveles de almacenamiento en los embalses de la provincia de cara al verano. Así, en la actualidad se encuentran al 82,07% de su capacidad máxima o lo que es lo mismo, el volumen embalsado es apenas 1,11 puntos inferior al registrado hace un año, cuando los pantanos se encontraban al 83,18%, pero se mantiene 7,02 puntos por encima del promedio histórico para estas fechas, establecido en el 75,05%.

Con todo, entre los embalses más significativos de la provincia se observan diferencias claras respecto al año hidrológico anterior . El Bao, sobre el río Bibei, mantiene un nivel elevado del 87,27%, frente al 89,89% registrado hace un año. El de Castrelo, en el Miño, alcanza el 86,37%, prácticamente en los mismos niveles que el pasado ejercicio, cuando se situaba en el 85,40%, mientras que el Portas, sobre el río Camba, se encuentra al 87,21%, frente al 96,29% del ejercicio previo.

También destacan algunos embalses que han experimentado una evolución especialmente favorable. Es el caso de Santo Estevo, en el Sil, que alcanza el 86% de su capacidad frente al 73,48% del año anterior. También sobresalen San Sebastián, sobre el Bibei, que pasa del 26,51% al 70,29%, y el embalse de Pías, que eleva sus reservas desde el 37,24% hasta el 77,45%.

Este comportamiento confirma que una parte importante del agua caída durante los últimos meses ha permitido reforzar las reservas almacenadas, garantizando una situación favorable para afrontar el verano desde el punto de vista del abastecimiento y la regulación hidráulica.

Los causales, muy por debajo

La situación cambia cuando se analiza la evolución de los ríos. Los caudales circulantes en las estaciones de la provincia se sitúan de media un 41,7% por debajo del promedio histórico para estas fechas, una cifra que contrasta con la situación del año hidrológico anterior. A finales de junio de 2025, los caudales se encontraban de media un 1,6% por encima de sus valores habituales.

El comportamiento actual evidencia que las precipitaciones acumuladas no tienen una respuesta inmediata en los cauces. Mientras una parte importante del agua caída durante los meses húmedos ha servido para recuperar reservas y mantener altos niveles en los embalses, los ríos responden de forma más rápida a la reducción de las lluvias y al aumento de las temperaturas propio de esta época del año, por lo que desde el organismo de la cuenca recomiendan «hacer un uso responsable y eficiente del agua».