La Audiencia Provincial de Ourense juzga dos agresiones sexuales

La Audiencia Provincial de Ourense acogerá esta semana dos juicios por presuntos delitos de agresión sexual. Los casos, procedentes de los juzgados de Ourense y de Celanova, se sentarán en el banquillo con apenas 24 horas de diferencia. En uno de ellos, el acusado se enfrenta a una petición de siete años y medio de cárcel.

El primero de los juicios está programado para este miércoles a las 09.30 horas. El caso llega derivado desde el Tribunal de Instancia de Ourense. Debido a la naturaleza del delito y con el fin de proteger de forma estricta la intimidad de la víctima, el tribunal ha determinado que la vista se celebre a puerta cerrada, por lo que no se permitirá el acceso a los medios de comunicación ni al público general.

Al día siguiente, el jueves a primera hora de la mañana, la Audiencia Provincial acogerá la audiencia preliminar del segundo caso, procedente del Tribunal de Instancia de Celanova.

Para este procesado, la Fiscalía solicita una pena de siete años y medio de prisión. Los hechos que se juzgan, según recoge el escrito de acusación, ocurrieron en junio de 2022, cuando el acusado asistió junto a unos amigos a una churrascada en Celanova.

Según el escrito del Ministerio Público, alrededor de las 04.00 horas de la madrugada, cuando la cena ya había terminado y la pareja de la víctima se había marchado de la casa media hora antes, el hombre aprovechó la situación. Se dirigió a la habitación donde la mujer estaba durmiendo y la agredió sexualmente. La Fiscalía califica el relato como un delito de agresión sexual.