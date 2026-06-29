Apagón en Ourense: varios barrios de la ciudad se quedan sin luz

Accidentado lunes en cuanto a la electricidad en el sur de Galicia. Después de que una avería en la subestación eléctrica de Balaídos dejara sin luz a varios barrios de Vigo, a las 22.40 horas se ha registrado un masivo apagón en Ourense. Este corte del suministro ha afectado a varios barrios de la ciudad, especialmente en el margen sur del río.

Así, se reportó que estaban a oscuras zonas como O Couto, Avenida de Buenos Aires, la Alameda, Juan XXIII o todo el Casco Vello.

Una calle del casco histórico de Ourense, sin luz. / David Alján

Por el momento se desconocen las causas del mismo y numerosos usuarios de X (antiguo Twitter) están dando parte al respecto. En varias localidades del área metropolitana sí que hay puntos en los que no se ha producido esta incidencia.

Al filo de las 23 horas se recuperó la luz en el casco histórico y O Couto, aunque buena parte del alumbrado público seguía inoperativo. Las primeras informaciones apuntan a que la incidencia fue bastante concentrada en el centro urbano, ya que no alcanzó a la zona de As Lagoas y O Vinteún.

Según se puede ver en algunas aplicaciones de Renfe, la avería no ha afectado al tráfico ferroviario a su paso por la ciudad.

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