Corte de luz
Apagón en Ourense: varios barrios de la ciudad se quedan sin luz
Desde las 22.40 se produjo un corte en el suministro eléctrico en el centro urbano
Accidentado lunes en cuanto a la electricidad en el sur de Galicia. Después de que una avería en la subestación eléctrica de Balaídos dejara sin luz a varios barrios de Vigo, a las 22.40 horas se ha registrado un masivo apagón en Ourense. Este corte del suministro ha afectado a varios barrios de la ciudad, especialmente en el margen sur del río.
Así, se reportó que estaban a oscuras zonas como O Couto, Avenida de Buenos Aires, la Alameda, Juan XXIII o todo el Casco Vello.
Por el momento se desconocen las causas del mismo y numerosos usuarios de X (antiguo Twitter) están dando parte al respecto. En varias localidades del área metropolitana sí que hay puntos en los que no se ha producido esta incidencia.
Al filo de las 23 horas se recuperó la luz en el casco histórico y O Couto, aunque buena parte del alumbrado público seguía inoperativo. Las primeras informaciones apuntan a que la incidencia fue bastante concentrada en el centro urbano, ya que no alcanzó a la zona de As Lagoas y O Vinteún.
Según se puede ver en algunas aplicaciones de Renfe, la avería no ha afectado al tráfico ferroviario a su paso por la ciudad.
NOTICIA EN AMPLIACIÓN
- La DGT intensifica los controles en la A-52 en Ourense: multas de hasta 600 euros en los tramos en obras
- La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para Jácome, alcalde de Ourense, por supuesta prevaricación
- Un camión que portaba vehículos eléctricos arde por completo en la A-52 a su paso por Cualedro
- Un viaje a Ourense le cambió la vida: de Cancún a O Carballiño para competir por el mejor taco de España
- Óscar González :«Soy la quinta generación de churreros que empezó en el XIX en Ourense; no conozco oficio más feliz que ir de feria en feria...friendo churros»
- Seis alumnos del CEIP O Couto de Ourense, entre los diez mejores del mundo en inglés
- La Audiencia Provincial de Ourense ordena archivar la causa contra Jácome por presunta prevaricación
- Vivir a 40 grados bajo un techo de uralita: el infierno invisible del chabolismo en Ourense, la capital del calor