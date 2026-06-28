Seis alumnos del CEIP O Couto de Ourense, entre los diez mejores del mundo en inglés

«Hay que presumir de educación pública, ponernos en valor, que se vea como de lejos se puede llegar desde una ciudad como Ourense y con esto lo hacemos». Así expresa Ricardo Rodríguez la satisfacción por los resultados obtenidos desde el CEIP O Couto en Supertmatik, una competición educativa que se disputa a través de la red en todo el mundo y que pone a prueba a los escolares en vocabulario de inglés y cálculo mental. Entre miles de alumnos de todo el globo terráqueo, su aula logró meter a seis estudiantes en el top 10 de inglés.

Se compite por edades y en el caso del colegio ourensano los mejores están en el mismo curso: tercero de Primaria. En concreto forman parte del aula A y en ella Daniel González presume de ser el primero entre todos los participantes. «Se me da bien el inglés y soy rápido», dice el escolar que, para demostrarlo, realiza una prueba en la pantalla táctil del aula que se convirtió en escenario de la competición.

Sin margen de error

«Lo que pasa es que aparece una ruleta que te dice una letra; con esa letra aparecen las palabras en inglés y tú tienes que acertar la correcta en castellano», describe.

El reto no es solo saber la traducción, es saberla lo más rápido posible porque se compite contra uno mismo, contra miles de estudiantes internacionales y «contra el reloj».

Para ser el primero, el tiempo de Dani, como le llaman sus amigos, fue de 32,25 segundos para un total de 15 preguntas en las que no está permitido fallar.

«Pueden errar, claro, hasta tres veces antes de ser descalificados, pero cada fallo cuesta una penalización de 7 segundos, así que realmente si fallas una vez ya estás condenado», cuenta el tutor del grupo, Ricardo Rodríguez. Dani no falló ninguna, pero reconoce que hubo ayuda: «Me gusta mucho, así que en clase jugamos mucho desde el principio de las clases, pero también lo hago en casa; al final ya me sabía las respuestas», dice alardeando de «rapidez, pero también de memoria».

Es una situación similar la que comparte el segundo del podio, Subhan Iqbal: «Hay que ser muy veloz, pero no puedes fallar, así que hay la presión de hacerlo bien aunque estés corriendo», argumenta antes de añadir que, al igual que Dani, «en casa también jugué mucho». Con su tiempo tuvo dos décimas más: 32,27 segundos.

En el total del aula hay 22 alumnos y 13 de ellos compitieron en la prueba en la que 6 se hicieron con un hueco en el «top ten». Además de Dani y Subhan, Saúl Carril fue cuarto con 32,35 segundos; Xan del Prete, con 32,36, quedó quinto; Diego Rey, con 35,59, fue séptimo y André Rocha, con 36,58, cerró el podio. «Participaron más e iban bien, pero les pudieron los nervios y aquí con una penalización...», desvela el profesor.

El mismo docente también impartió clases en quinto curso y allí también logró un ganador: Cristian Rey se hizo con el primer puesto de su categoría. «La tensión es mucha, porque quieres hacerlo bien, pero también tienes que hacerlo en poco tiempo», asevera el vencedor que rubricó un tiempo de 35,30 segundos, más que cuando estaba en cuarto cuando también logró entrar en el top 10, pero no porque empeorase sino porque «aumenta la dificultad, porque hay más preguntas», explica.

Un doblete y una reivindicación

Pero los estudiantes del CEIP O Couto no solo son buenos en inglés, en matemáticas también se abren paso con solvencia. En la prueba de cálculo mental, cuyo nombre ya traslada el contenido, participaron cinco estudiantes y en el podio de los 10 mejores de todo el mundo repitió Subhan, que quedó en segundo puesto. «¿Profe, alguna vez has tenido un alumno que sea tan bueno en las dos cosas?», cuestiona a su tutor, quien le reconoce que «ningún otro ha entrado en los dos podios». «Soy el mejor», celebra él, quien explica que «hay que hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones en tiempo récord y no da tiempo a contar con los dedos, hay que saber de verdad».

El profesor les aplaude a todos porque «estos resultados nos ponen en el mapa y refuerzan la imagen de la educación pública. Cada vez que veíamos un ranking de prueba nosotros entrábamos a ver de qué colegios eran los tiempos y vimos centros de India, Pakistán, Alemania, Malta, Puerto Rico... Ellos también están viendo al CEIP O Couto y descubriendo Ourense, porque con estas notas es imposible no buscarnos», asevera Rodríguez, quien aprovecha para hacer una denuncia: «Hemos conseguido estos resultados en un aula que alcanza fácil los 30 grados, el calor es insoportable en mayo y junio; a ver si esto sirve también para que nos pongan un aire acondicionado, a saber a dónde nos llevaría eso, pero a evitar lipotimias seguro».