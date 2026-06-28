Las orillas del Miño, en Ourense, cambian por un día el paseo por el trail con más de un millar de atletas

Las camisetas técnicas sustituyeron este domingo al habitual trasiego de paseantes en Oira. Desde primera hora de la mañana, cientos de corredores fueron tomando posiciones junto a la línea de salida del Trail Oira-San Tomé, la única «prueba de montaña» del circuito Correndo por Ourense, que logró reunir a 1.143 inscritos en un recorrido que cambió el asfalto por senderos y caminos junto al Miño.

La cuarta cita del calendario, organizada por el Consello Municipal de Deportes del Concello de Ourense, mantuvo intacta la esencia que la convierte en una de las pruebas más esperadas del circuito. Frente al carácter urbano del resto de carreras populares, el Trail Oira-San Tomé propone un a competición en plena naturaleza, con salida y llegada en Oira con tramos por la pasarela sobre el Miño, el parque de A Lonia, el entorno del IES de Mende, la Verea Vella y San Tomé antes de regresar por el mismo itinerario en una mañana en la que la meteorología lo puso todo a favor: 22 grados para solo quemar las zapatillas.

La jornada arrancó a las diez de la mañana con las categorías de promoción. Los pitufos fueron los primeros en estrenar el circuito, seguidos por los sub-10 y sub-12, sub-14 y sub-16, antes de que llegara el turno de la prueba absoluta y la categoría sub-18, que concentró a los corredores más experimentados.

Los pequeños también se lanzaron a la carrera. / Iñaki Osorio

En el plano deportivo, Daniel Rodríguez Silva confirmó su condición de favorito al imponerse en la prueba absoluta con un tiempo de 29 minutos y 40 segundos. Completaron el podio Javier Iglesias Gómez, segundo con 30,13, y Marcos Rodríguez Vázquez, tercero con 30,19.

En la clasificación femenina, la victoria fue para Cora Saburido Represa, que cruzó la meta en 36 minutos y 12 segundos, ocupando además el puesto 29 de la general. La siguieron Iria Fernández Fontenla, con un registro de 37,19, y Usúe Bernárdez Jares, tercera con 37,40 y primera clasificada en la categoría sub-18.

Más allá de los cronómetros, el Trail Oira-San Tomé fue la ocasión perfecta para disfrutar de una mañana de domingo en la que las prisas solo se las impuso uno mismo— o 1.143— luchando contra el cronómetro a orillas del Miño.