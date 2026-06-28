Condenada una ourensana por denunciar en falso a su exmarido

Una ourensana reconoció ante el Juzgado de lo Penal haber denunciado en falso a su expareja, al que le constaba una orden de alejamiento sobre ella, inventándose dos encuentros que jamás sucedieron. La mujer hará frente a 18 meses de multa a razón de 3 euros diarios como autora de un delito continuado de denuncia falsa.

Según recogen los hechos probados de la sentencia, la mujer era plenamente consciente de que su expareja tenía en vigor una prohibición de aproximarse a ella a menos de 300 metros y de comunicarse con ella. Dicha medida había sido impuesta por otro juzgado en mayo de 2023 por delitos previos de maltrato y amenazas. Ella, conocedora de estas condenas, realizó dos montajes en apenas once días durante la primavera del año 2024.

El primero de los engaños tuvo lugar el 18 de abril de 2024. La ahora condenada compareció ante la Policía Nacional de Ourense denunciando que, mientras caminaba por la céntrica calle Curros Enríquez de la ciudad, el hombre se le había aproximado. En su relato ficticio, aseguró que en esa aproximación este le arrebató el teléfono móvil y lo estampó contra el suelo para evitar que llamara a los agentes.

Apenas diez días después, el 29 de abril, formuló una segunda denuncia falsa. En esta ocasión, afirmó que se encontraba en la calle Dalia de la urbe junto a un amigo cuando apareció su expareja y, mientras caminaba hacia ellos, le gritó: «te voy a matar». Las investigaciones posteriores acreditaron que ninguno de estos episodios ocurrió en la realidad.

Por estos hechos, la magistrada le ha impuesto a la mujer una pena de multa de 18 meses con una cuota diaria de tres euros, lo que supone un total de 1.620 euros que podrá fraccionar en cuotas de 50 euros mensuales. La sentencia es ya firme, puesto que la mujer se conformó con los cargos.