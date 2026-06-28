Los centros educativos gallegos no fueron informados del abandono del programa de auxiliares de conversación

El 3 de junio, un comunicado de la Xunta confirmó los peores presagios para las lenguas extranjeras en la comunidad: Galicia no formará parte del programa de auxiliares de conversación del Ministerio de Educación durante el curso 2026/2027. La falta de «certezas jurídicas» por parte de dicho departamento, que por escrito no pudo asegurar a la administración gallega —según esta última— el cese de las inspecciones por la situación laboral de dichos auxiliares, obligó a la Xunta a prescindir de estos apoyos para el próximo curso, con el fin de evitar las multas millonarias que ya se aplicaron en comunidades como Andalucía.

A ese «no» definitivo lo precedieron más de dos meses de cruce de acusaciones públicas que comenzaron en abril, cuando el secretario general técnico de la Consellería de Educación, Manuel Vila, comunicaba que la continuidad del programa «corría cada vez más peligro». Hasta que, a inicios de junio, él mismo expresó sentirse «estafado y engañado por un Gobierno central que se lava las manos ante las incongruencias», cuando ratificó el divorcio administrativo, se sucedieron los comunicados y ruedas de prensa sobre el tema. Por el camino quedaron diversos reproches; la proposición de ceder al Ministerio los 4,8 millones de presupuesto con tal de que asumiera la gestión del programa; o, más recientemente, el anuncio de que se destinará esa misma cantidad a «nuevas acciones de carácter autonómico para mejorar las competencias lingüísticas». Sin embargo, el escenario que se vivió ante las cámaras y los micros fue muy distinto al que padecieron en bambalinas los verdaderos protagonistas del programa: los centros educativos no recibieron ningún tipo de información directa sobre las gestiones entre Educación y la Xunta.

«Todo o que sabemos é polo que se publicou na prensa» es la frase que más se repite entre las responsables de gestionar el programa en los distintos centros gallegos al preguntarles cómo vivieron el proceso. En este caso, las palabras llegan de parte de Marta Outomuro, jefa del departamento de Idiomas del CIFP A Carballeira, que con la retirada del programa perderá a la auxiliar de conversación de portugués con la que llevaba contando ya varios años. En principio, conseguirán mantener a su homóloga en inglés al gestionarse por la beca Fulbright, pero la noticia sigue siendo decepcionante para el futuro de sus alumnos: «Recibímolo con moito pesar, isto afecta moi negativamente ao centro e, sobre todo, ao alumnado. Sabemos que o manexo fluído das linguas potencia a súa inserción laboral e a súa competitividade en distintos ámbitos produtivos, e o auxiliar de conversa é un recurso súper valioso para acadalo. Un falante nativo, un modelo real de lingua, é moi motivador para os chicos e chicas», comenta Outomuro, quien confiaba en que «houbera un entendemento entre as distintas administracións» cuando comenzaron a sonar las alarmas de las multas.

Los institutos alertan del impacto en Erasmus+

En otros centros ourensanos cambian las aulas o las edades, pero no las opiniones. Elisa Álvarez es profesora de alemán en el IES As Lagoas, donde desde 2010 contaban siempre con un joven nativo de la lengua germana... hasta ahora. Y la comunicación sobre la pérdida fue igual que en FP: «Nos enteramos por la prensa y no por comunicaciones internas, y no es la primera vez que pasa. Salen las cosas antes en los periódicos que en el DOG», bromea sobre una cruda realidad la docente. Tampoco han recibido ninguna información sobre cómo se desarrollarán esas supuestas acciones alternativas para no perder competencias. En el caso del As Lagoas, además del perjuicio que supone para los alumnos perder «el enfoque más lúdico del aprendizaje y el aire fresco que traían a los colegios», quedarse sin estos nativos de conversación supone una desventaja de cara al programa Erasmus+ —es de los pocos centros ourensanos que participan—, pues «los auxiliares que venían por el MEC se incluían en el programa, y nos ayudaban a baremar y puntuar más de cara a conseguir proyectos». «Además, la mayoría de los contactos que tenemos con escuelas en el extranjero es gracias al programa, y con ellos hemos conseguido ir a Berlín o a París», añade Álvarez, que también puntualiza que muchos de los auxiliares que escogían Galicia lo hacían por recomendaciones previas, algo que también se perderá, como mínimo, este curso.

Galicia ya no aparecía en el formulario de prórroga

Pero si hay un centro que quedará especialmente perjudicado por esta pérdida es la Escola Oficial de Idiomas de Ourense. Sus aulas contaban estos meses con nativos de alemán, francés, inglés, portugués y chino, pero para el próximo septiembre solo contarán con el del país asiático «si se mantiene su programa aparte, que todavía no lo sabemos», cuenta la directora del centro, Nancy Casielles. «No nos agrada, la figura del auxiliar de conversa tiene aún más importancia en una escuela especializada como es la nuestra. Aparte, no solo se pierde que nuestro alumnado pueda practicar con nativos, sino que a nivel institucional se pierde uno de los programas más importantes de la educación española en el exterior», añade.

Fue este centro el que, según cuentan desde As Lagoas, comenzó a levantar las sospechas sobre la continuidad del programa, pues cuando «por febrero» —por entonces el caso no había saltado a la esfera pública— fueron a rellenar el formulario para prorrogar un curso más el programa, Galicia ya no aparecía entre las opciones.