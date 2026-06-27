Ourense, "el paisaje cultural del agua" prevé alcanzar una ocupación hotelera en el 80% para este verano

El final del mes de junio ya está a la vuelta de la esquina y, sin embargo, este viernes ya resultó posible ver la llegada de los primeros grupos de turistas para la temporada de verano de este 2026. Y es que Ourense parece estar aumentando su popularidad entre los viajeros dada su amplia y variada oferta cultural y de ocio, entre otros.

Pese a que los datos de turismo del pasado verano de 2025 fueron peores debido a los numerosos incendios que asolaron la provincia, sufriendo una caída de entorno al 9% según el INE (Instituto Nacional de Estadística), los datos del periodo estival de 2024 resultaron prometedores de cara a marcar una nueva tendencia en todo el territorio con un cifra que aumentó un 5% respecto al mismo periodo de 2023, contabilizando unos 113.227 viajeros.

No obstante, las previsiones de cara a los próximos meses son muy optimistas. Daniel Sobral, recepcionista de Imi Hotel & Spa, relata que ya cuentan con el 50% de la ocupación para el próximo mes de julio y que sin duda, en agosto las cifras serán apabullantes puesto que la ocupación actual es del 80%. Pero, además, de estos datos Sobral destaca que llega gente de todas las edades, probando que la ciudad termal es para todos los gustos. "Además de la estancia de los peregrinos, que siempre es destacable", señala el trabajador.

La misma esperanza se alberga en el hotel Princess, donde también cuentan con alrededor del 50% del aforo reservado de cara a la primera quincena de julio y esperan que lleguen muchos más visitantes, según Adriana Iglesias, recepcionista del establecimiento. Iglesias asegura además el 70% para el mes de agosto y que "seguramente acabemos llenos", explica. Uno de los aspectos que remarca la empleada es que "tenemos reservas más largas, ahora los huéspedes se quedan más de una noche" y achaca el "gran cambio" al AVE que facilita la llegada de más personas a la ciudad.

Por su parte, el dueño del albergue Grelos, Santiago Vilar, explica que aunque son una parte muy importante ya que suponen entre el 35 y el 40% de la ocupación solo en verano, "no todo son pereguinos en un hostel, también vienen turistas, trabajadores y hasta equipos deportivos durante todo el año". Si bien el año pasado alcanzaron cerca del 40% de la ocupación ya que hay varios factores que atañan a l público objetivo de los albergues que van desde la cancelación de vuelos a causa de los conflictos internacionales o conyunturas locales como "que esté aún cerrada la piscina termal de As Burgas, ya que muchos peregrinos después de hacer tantos kilómetros no quieren hacer más para ir hasta Outariz, entonces se quedan menos tiempo", relata Vilar.

La Ribeira Sacra, posible patrimonio de la UNESCO

Con todo, el foco continúa puesto sobre la Ribeira Sacra que se postula a la candidatura oficial de Patrimonio Mundial de la UNESCO por España, bajo la figura de «Paisaje Cultural del Agua» que debatirá el tribunal de la organización para ser considerada patrimonio de la humanidad.

La gerente del consorcio de turismo, Alexandra Seara, recalca la importancia de este enclave no solo para Ourense, sino para toda la comunidad. "Sería un elemento más en Galicia que se está posicionando como un destino ya referente. Sería un escaparate muy importante para tirar de otros recursos y al final somos complementarios, es decir, es muy habitual que la Ribeira Sacra se complemente con una visita a Ourense ciudad, a las termas, a Allariz, a Celanova o con otras ciudades gallegas. Esos viajes combinados en Galicia son muy habituales y benefician los unos a los otros.

Seara reseña que el enclave "antes era un territorio para pasar el día, pero que a día de hoy ya es un destino propiamente que ocupa pues tres o cuatro días de una estadía", gracias a la evolución que ha experimentado en los últimos años debido a la dinamización en gran parte que han llevado desde el mundo del vino con visitas y/o catas personalizadas, la riqueza cultural y natural que alberga y un largo y exquisito etcétera que sitúa las cifras en el 72% de cara al entrante mes de julio y el 85% para la ocupación del mes de agosto.

"Tenemos tantos atributos", comenta Seara, "es un espacio para desconectar, donde tienes muchos rincones donde escuchar propiamente la naturaleza. Saliendo de Santo Estevo, del Monasterio, por el día a lo mejor sí hay más ruido, más movimiento de coches para arriba y para abajo, pero cuando llega la noche tener una atmósfera así", y lanza la pregunta, "en el que puedes escuchar perfectamente el ruido del agua, de los pájaros por la mañana, es un privilegio, ¿no?"