Así será la espectacular área lúdica y piscina de Barrocás, Ourense adjudicadas por un millón de euros que cambiarán el barrio

La Xunta de Gobierno Local del Concello de Ourense aprobó la adjudicación a la firma Coaviastec, por 1.042.015 euros, del contrato de obras del proyecto del área lúdica de Barrocás, que incluye, entre otras dotaciones, la construcción de una piscina. La obra se financiará con fondos propios e incluye una ayuda de la Diputación Provincial, con cargo al Programa especial de cooperación a las obras promovidas por el Concello de Ourense (2025-2026).

Esta obra, que ya había sido anunciada por el gobierno local hace más de un año, y que parece que arrancará ahora con la adjudicación de la misma, irá emplazada en la parte baja de Barrocás, entre el parque de Angelita Paradela y la calle José Antonio Nieves Conde.

Plano que recrea la idea inicial de la futura área lúdica en parque Angelita Paradela / fdv

El boceto presentado inicialmente, y sobre el cual se podrían haber operado cambios, avanzaba que la obra, con una superficie construida de 1.477,31 m² bajo el parque biosaludable, tiene como principal atractivo la instalación de una gran piscina de verano para un barrio en el que viven 3.000 personas. En el momento de su presentación, el regidor había señalado que la obra permitiría «ganar en calidad de vida y revitalizar la propiedad de los vecinos».

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La idea entonces era que entrara en funcionamiento en 2024, pero finalmente la adjudicación no se pudo hacer hasta ahora. Este proyecto, obra del estudio López y Noya Arquitectura y Urbanismo, incluye diferentes espacios y alturas, entre las que destacan dos grandes vasos de agua —una piscina de recreo y otra de salpicaduras—, chorros para el público infantil, así como una zona para higienizar los pies, vestíbulo y vestuario.