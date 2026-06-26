Ourense recibe a sus nuevos alumnos internacionales

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y la concejala de Educación, Tamara Silva, recibieron en el salón de plenos en la mañana de este jueves a las personas participantes en un proyecto internacional de investigación coordinado por la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Ourense, en colaboración con profesionales de Turquía (ciudad de Balıkesir) y Grecia (Escuela de Segunda Oportunidad de Kalamata).

La recepción tuvo lugar en el marco de la tercera y última actividad del proyecto europeo Erasmus+ “Mejora de la competencia digital del profesorado de educación de personas adultas”, que desde el año 2024 implica a profesionales de Ourense, Grecia y Turquía, así como a representantes de sus respectivas administraciones educativas, en un estrecho trabajo colaborativo.

Durante estos días en Ourense, el profesorado de la EOI dirige el seminario titulado «Diseño universal para el aprendizaje y transformación digital en la educación de personas adultas», unas jornadas centradas en la innovación educativa, la inclusión y el desarrollo de competencias digitales en el ámbito docente.

La directora de la EOI, Nancy Casielles, explica que "los principales objetivos de este proyecto son, por un lado, mejorar la competencia digital del profesorado de personas adultas, mientras que el segundo sería, como consecuencia del primero, transferir esa mejora a la competencia digital también al alumnado, para que le repercuta, porque evidentemente si el profesorado no tiene formación suficiente, pues el alumnado tampoco la va a tener", expresa, "y luego tiene un tercer objetivo, que es fomentar la prioridad Erasmus de medio ambiente y lucha contra el cambio climático".

La actividad continuará durante los siguientes días con la estancia de los participantes en la ciudad termal dentro de este marco de competencia digital y aprendizaje que animan a seguir desde la propia EOI y recuerdan que no es la primera vez ni el único programa de esta índole que existe pero, sobre todo, desean recordar que se encuentran al alcance de todos al tratarse de una escuela pública que destina becas a todo su alumnado.