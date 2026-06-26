Ourense acogerá las Xornadas do Viño 2026 para debatir el futuro del sector vitivinícola gallego

El Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de Ourense celebrará el próximo 4 de julio las Xornadas do Viño 2026, un encuentro que reunirá a investigadores, enólogos, representantes de las cinco denominaciones de origen gallegas y expertos del sector vitivinícola. La cita tendrá lugar en el Salón de Actos del Arquivo Provincial de Ourense bajo el lema «Dende Ourense, pensando no viño».

La iniciativa supone la recuperación de las históricas Xornadas Agrarias promovidas por la entidad, que durante años fueron un espacio de formación y debate técnico en el ámbito agroalimentario. En esta nueva etapa, el colegio centra el ciclo en el vino por su peso económico en la provincia y por su papel en el desarrollo del medio rural gallego.

El presidente del Colexio, Pepe Paz, señaló durante la presentación que el objetivo es dar continuidad a estas jornadas en próximos años con encuentros dedicados a otros ámbitos de la enxeñaría agrícola. También defendió la elección de Ourense como punto de partida: «Se hai un lugar desde o que paga a pena pensar no viño é precisamente Ourense», afirmó, al recordar que la provincia cuenta con cuatro Denominacións de Orixe y una Indicación Xeográfica Protexida.

El programa abordará algunos de los principales retos de la vitivinicultura gallega desde una perspectiva científica, técnica y empresarial. Entre los ponentes figura Jonas Tofterup, Master of Wine, que analizará la proyección internacional de los vinos atlánticos y las oportunidades para reforzar la presencia de los vinos gallegos en los mercados exteriores.

La jornada tratará también la adaptación del viñedo a los cambios regulatorios en materia fitosanitaria, con la intervención de Emilia Díaz Losada, de la Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia en Leiro, que hablará sobre nuevas herramientas de apoyo a la decisión y variedades resistentes. Alejandro Parra Manzanares, de Tenomar Laboratorios, expondrá técnicas para verificar la autenticidad de los vinos mediante análisis isotópicos y tecnología IRMS.

El encuentro se completará con una mesa redonda de los presidentes de las cinco denominaciones de origen gallegas, centrada en la situación actual y el futuro inmediato del sector.

Durante la presentación, el enólogo Pablo Estévez destacó el papel del vino como motor económico de Ourense, por su capacidad para generar empleo, atraer inversión y fijar población en el rural. Al finalizar la sesión se elaborará un documento de conclusiones con propuestas y oportunidades para el sector.