La oposición mantiene sus críticas a la gestión de Jácome y él celebra el archivo de la causa: «¡Vaime no cargo!»

Apenas 48 horas después de que la Fiscalía Provincial solicitase la apertura de juicio oral contra Gonzalo Pérez Jácome y reclamase para él nueve años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación administrativa, la Audiencia Provincial de Ourense ha acordado el archivo de la causa. La decisión judicial, que estima el recurso presentado por la defensa del alcalde, ha provocado este viernes las reacciones políticas de la oposición y del propio Pérez Jácome. Él sostiene que siempre defendió que «no había nada», la oposición, por su parte, respeta el fallo, pero mantiene las críticas a la gestión del regidor.

El primero en pronunciarse fue el propio alcalde. Ya el jueves, tras hacerse pública la petición de la Fiscalía, había restado importancia al procedimiento a través de un mensaje en la red social X: «Como dije en su día, es algo sin base que se quedará en nada, que solo vale para que los medios de comunicación hagan ruido», escribió entonces.

Conocida la resolución de la Audiencia, Jácome volvió a recurrir al mismo medio para reivindicar que el tiempo le ha dado la razón. «Ya sabéis, los nueve años de inhabilitación por prevaricación que algunos pretendían. Todas las portadas de prensa, todos los minutos en radio y televisión..., al final, tal como yo decía siempre, quedan en nada (porque nada había)», afirmó.

En el mismo mensaje sostuvo que el archivo supone «un mal día para muchos medios de comunicación, para muchos políticos que solo veían aquí sus opciones y para muchos haters, incluidos exmiembros de DO despechados», mientras que, a su juicio, «es un buen día para Ourense porque la verdad volvió a encontrar un camino para imponerse». El regidor aseveró además que nunca dio «mucha importancia» a esta investigación porque sabía que «no tenía recorrido» y agradeció el respaldo recibido especialmente «en el pico de las acusaciones». «No será la última denuncia contra mí mientras siga siendo alcalde... ¡vaime no cargo!», concluyó.

La oposición, en plano electoral

Por su parte, las tres fuerzas políticas de la oposiciónLas formaciones de la oposición, PP, PSOE y BNG, coincidieron en expresar su respeto por la resolución de la Audiencia Provincial, aunque dejando claro que el archivo de la causa no modifica su valoración política sobre la actuación del alcalde.

La portavoz del Partido Popular, Ana Méndez, aseguró que su grupo respeta «absolutamente» la decisión judicial, igual que hizo durante todo el procedimiento. Sin embargo, insistió en que ello no cambia que el PP haya reclamado desde el primer momento «transparencia y explicaciones» al regidor y adelantó que continuará ejerciendo una oposición «con responsabilidad», centrada en el control de la acción del gobierno municipal.

Méndez lamentó además que Ourense «continúe siendo conocida por estas polémicas» y defendió que la ciudad necesita «un gobierno centrado en resolver los problemas, mejorar los servicios públicos y recuperar la estabilidad institucional», en lugar de verse envuelta «continuamente en conflictos, investigaciones y controversias».

También las socialistas trasladaron su respeto a la resolución judicial y rechazaron utilizar los procedimientos judiciales «como herramienta de confrontación política». Con todo, consideran que la ciudad lleva «demasiado tiempo instalada en un ruido permanente que paraliza Ourense y aleja el foco de lo realmente importante».

El PSOE sostiene que la decisión de la Audiencia no altera su labor de oposición y asegura que seguirá fiscalizando la acción del gobierno municipal y presentando propuestas «para ofrecer una alternativa». «El futuro de Ourense no puede depender de los tribunales, sino de una mejor política», concluyen.

En términos similares se pronunció el portavoz del BNG, Luis Seara, quien aseguró que, una vez que la Justicia se ha pronunciado, «lo único que cabe es acatar la resolución, guste más o guste menos». No obstante, indicó que quien debe poner fin al «binomio Jácome-Partido Popular» no son los tribunales ni una «moción de censura imposible», sino los vecinos de Ourense en las próximas elecciones municipales. «Esa sí va a ser la verdadera moción de censura», afirmó, al tiempo que reivindicó al BNG como la alternativa para «poner Ourense en valor», recuperar «la autoestima y el orgullo de ser de Ourense» y ofrecer «otra forma de gobernar».

Con todo, la resolución de la Audiencia Provincial no es firme y contra ella cabe interponer recurso de casación.