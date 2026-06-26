Estudiantes de la UVigo participan en un seminario internacional en Alemania para mejorar su formación

Alumnado de las facultades de Ciencias Empresariais e Turismo (Fcetou) y de Relacións Internacionais del campus de Ourense participa desde el lunes en un seminario internacional y multicultural en la Universidade de Bremerhaven (Hochschule Bremerhaven), en Alemania. La iniciativa permite a diez estudiantes de la UVigo compartir durante una semana actividades formativas y de ocio con otros diez alumnos alemanes.

La visita devuelve la realizada en abril por el estudiantado alemán que participó en Ourense en la International Week 2026, organizada por las facultades de Ciencias Empresariais e Turismo y de Relacións Internacionais. Desde hace años, la Fcetou mantiene una estrecha relación con la Universidade de Bremerhaven, que permite al alumnado de los grados de ADE y Turismo de la facultad ourensana obtener, además de su titulación por la UVigo, los títulos de Bachelor of Arts in Business Administration y Bachelor of Arts in Cruise Tourism Management, respectivamente, por la Hochschule Bremerhaven.

Ambas instituciones desarrollan cada curso académico diferentes actividades conjuntas, entre ellas la International Week y este seminario internacional, al que este año se sumó también la Facultade de Relacións Internacionais del campus de Ourense. La colaboración busca favorecer el intercambio académico y el contacto entre estudiantes de distintos países dentro de un programa con vocación práctica.

Decisiones basadas en evidencia

El seminario que se celebra esta semana lleva por título Experiments and Evidence-Based Decisions y reúne a un total de 20 estudiantes, diez procedentes de Ourense y otros diez de Alemania. Según la organización, se trata de una iniciativa que «combina aprendizaxe práctica, traballo intercultural e toma de decisións baseada en evidencia». Desde la misma fuente añaden que esta «experiencia académica internacional da man da Hochschule Bremerhaven» constituye «unha oportunidade única para o alumnado compartir coñecemento, desenvolver competencias globais e vivir unha experiencia académica enriquecedora nun contexto internacional».

Además de fomentar las relaciones internacionales entre las universidades y facultades participantes, el encuentro permite al alumnado practicar idiomas, conocer diferentes formas de estudiar y trabajar y enriquecer su formación integral. La programación incluye una amplia actividad formativa en la Universidade de Bremerhaven en torno a la temática elegida, con sesiones participativas orientadas al aprendizaje práctico y al intercambio de experiencias.

El programa se completa con visitas a diferentes puntos de interés del entorno. Entre ellos figuran la planta de producción de Mercedes-Benz, el Centro Alemán de Emigración (Deutsches Auswandererhaus), el Klimahaus (Museo del Clima), así como la ciudad y el puerto de Bremen, dentro de una agenda que combina formación académica y conocimiento del contexto local.