Cuatro candidatos (casi) oficiales para un solo bastón de alcalde en Ourense... y muchos otros posibles aspirantes a la fuga

A 11 meses vista de los comicios electorales de 2027, en la ciudad de Ourense podría no haber sorpresas —salvo las que la justicia, habitualmente lenta, pudiera imprimir al actual alcalde de la ciudad—. Parece que dos de los cuatro candidatos que van a disputar el bastón de mando que ahora ostenta Gonzalo Pérez Jácome serán los mismos.

Jácome, de DO, ya se ha puesto de acuerdo consigo mismo (no precisa más, pues las siglas son suyas) para presentarse a la Alcaldía.

Gonzalo Pérez Jácome (DO). / Brevebretema

En el BNG, la militancia, pese a las dudas iniciales sobre si el Bloque presentaría esta vez a un hombre o a una mujer al Concello de Ourense, ha refrendado de forma incuestionable al ya candidato y portavoz municipal del BNG, Luis Seara.

Luis Seara (BNG). / Cedida

En el PSOE, Natalia González ya se postuló para encabezar la lista al Concello, y todo apunta a que será la militancia también de «un partido muy unido en estos momentos» la que la ratifique. El calendario está más o menos claro y salvo los que ya son alcaldes, que serán candidatos de forma casi directa, el plazo par presentar candidaturas en el PSOE será del 2 al 3 de julio. La recogida de avales se realizará del 4 al 11 de julio, mientras que la campaña de primarias será entre los días 12 y 18 y la votación sería el 19 de julio.

Natalia González (PSOE). / Iñaki Osorio

Cierto es que hubo, según fuentes internas, algún amago por parte de un militante socialista que ya lo había sido en su día de Podemos, que habría hecho algún intento de presentar candidatura, pero, tras comprobar que no iba a tener el respaldo suficiente de avales, algo imprescindible y con el que sí contaría la propia Natalia González en estos momentos, estaría en el intento de un frente de izquierdas en Ourense con una candidatura a la Alcaldía. Esa idea que ya había lanzado al aire hace meses Rufián desde Madrid, no suele triunfar en la izquierda española ni en la gallega, en la que el minifundismo programático es a menudo un factor que salta de lo territorial a lo mental y político. Pero, por ahora, es pronto para saber la totalidad de candidaturas que pueden concurrir a las municipales de 2027 en Ourense.

En cuanto al PP, ha vivido y vive, según fuentes populares, uno de sus momentos más convulsos a nivel municipal, con un grupo en el que hay casi tantos reinos de taifas como concejales y solo son siete ediles.

Ana Méndez sería, no solo por convicción propia (pues se ha postulado) sino por «descarte», la candidata a la Alcaldía. Sería la primera vez que opta a un puesto que, en los pasados comicios de 2023, ostentó el redivivo Manuel Cabezas.

Ana Méndez / Fdv

Fue la división interna la que arrastró a este último (que había sido el alcalde de las mayorías absolutas años antes) a un mínimo histórico de 7 concejales. Esto, unido a un pacto exprés que firmó su partido, el PPdeG, a sus espaldas con Jácome para convertirlo en alcalde —a cambio de frustrar el acuerdo de cogobierno que tenía el candidato Cabezas con el PSOE para gobernar el Concello—, lo convirtió, a su pesar, en víctima de la propia división interna de su partido entre los que estaban a favor a la candidatura de Cabezas y los que —se dice, se cuenta, se rumorea— votaron a Jácome como castigo al PP.

«La verdad es que la idea que sabemos que tiene el PPdeG es hacer una importante limpieza de los miembros que tiene en este momento el partido en el Concello de Ourense. No ha sido fácil conseguir al candidato», explica un miembro del partido.

Cierto es, y ahí coinciden varias fuentes, que ha habido decenas de contactos. Todo ello en un contexto en el que la pujanza de Jácome y la batería de obras que tiene previsto inaugurar en los próximos meses (y en los albores de la campaña) son una garantía de que podría volver a ser el más votado. Existe incluso la posibilidad de que pueda ganar algún escaño aprovechando la situación compleja que vive el PP y sus dificultades para conseguir un candidato capaz de «convencer a la militancia de frenar a Jácome en el Concello», explica la misma fuente.

Ana Vázquez, a la fuga Durante unas semanas, sonó con insistencia el nombre de Ana Belén Vázquez, la diputada del PP por Ourense y conocida también por sus encendidas intervenciones en el Congreso, o en el programa televisivo de Risto Mejide, del que es colaboradora.

Estas circunstancias, y su estable situación política en la capital, es la que le habría hecho «huir por piernas», según expresión de un cargo popular, pues las encuestas, las auténticas que los partidos guardan con celo, no dan mayorías de nuevo al PP.

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Así que la buena voluntad de Ana Méndez de ayudar, postulándose como candidata, pese a la polarización interna del PP, junto con «muchísimos descartes de personas que no hay querido ni oír hablar de encabezar la lista en Ourense y ser oposición a Jácome» indica un militante, podrían hacer que Ana Méndez sea la candidata definitiva.