Un viaje a Ourense le cambió la vida: de Cancún a O Carballiño para competir por el mejor taco de España

Hace apenas dos años, Humberto Macedo y su esposa, Pili Belenda, abrieron una pequeña taquería en O Carballiño con una idea sencilla: acercar la auténtica cocina mexicana a una localidad de apenas 14.000 habitantes. Hoy, aquel proyecto da un paso inesperado. Su creación gastronómica, desde un restaurante más amplio, compite por convertirse en el mejor taco de España.

Nacido en Ciudad de México y con más de dos décadas de experiencia profesional en la Riviera Maya, Macedo llegó a Galicia de la mano de su mujer, una ourensana que dio el salto del concello de Avión a los estados mexicanos. Allí, tras años trabajando en el sector hostelero en Cancún, unas vacaciones marcaron la diferencia: «lo traje un verano a conocer la provincia y al volver a México me dijo ‘lo vendemos todo, nos mudamos’», cuenta Belenda.

Así lo hicieron hace dos años, cuando aterrizaron en la comarca de O Carballiño, donde decidieron emprender. Primero en un pequeño local que «era poco más que un espacio para despachar, pero fue lo que nos abrió las puertas de unas posibilidades mayores». Esas posibilidades se transformaron en un establecimiento de grandes dimensiones en la calle Calvo Sotelo de la villa, donde regentan ¡Ay, Wey! un restaurante mexicano que, especializado en carnes, compite por ser el mejor taco de España entre cientos de locales hosteleros de todo el territorio nacional, y lo hace con una bandera: son la única representación de la provincia de Ourense.

«Cuando nos llamaron para participar tuvimos nuestras dudas», reconocen. La razón era sencilla: competir desde O Carballiño contra establecimientos de grandes ciudades como Madrid o Barcelona parecía partir con desventaja. Sin embargo, el sistema de votación del certamen, que combina la valoración de un jurado profesional con el porcentaje de satisfacción de los clientes, terminó por convencerles.

«El Gusano»

Lejos de apostar por las recetas más conocidas internacionalmente, Macedo decidió competir con una propuesta distinta. «Mientras muchos participantes optaron por clásicos como el taco al pastor o las carnitas, nosotros queríamos tener el mejor taco, pero que este también tuviese mucha personalidad, la nuestra», dice el mexicano cuyo deseo es que, en el paladar, se sienta «un pedacito de México desde Galicia».

Así nació su creación, conocida como «El Gusano», una elaboración cuyo nombre responde a la composición: tres tortillas de harina seguidas, como una oruga, rellenas de frijol refrito, queso Oaxaca fundido, tinga de pollo, guacamole y un ligero toque de chile chipotle. Una combinación inspirada en recetas populares mexicanas, pero adaptada al público local y, para ello, «no pica, nadie tiene que esperar llorar—bromea— En una escala de picante, que se mide del 1 al 3, lo pondría por debajo del 0,5», garantiza Humberto.

La receta incorpora además uno de los sellos distintivos del establecimiento: el uso de maíz azul en parte de sus elaboraciones. «Se trata de un ingrediente habitual en algunas regiones mexicanas, pero todavía poco frecuente en Galicia», ensalza Macedo, quien expone entre risas que en su país «prácticamente todo lo que se coloca dentro de una tortilla puede convertirse en un taco».

Con el mismo buen humor, el cocinero también es consejero y cuenta que si «en México los tacos suelen acompañarse de cerveza o de aguas tradicionales de sabores como tamarindo, horchata o jamaica», en Galicia y especialmente en Ourense la adaptación pasa inevitablemente por los vinos. «El Gusano encaja especialmente bien con blancos frescos y de buena acidez», recomienda desde ¡Ay, Wey!, desde donde, mientras espera el resultado de las votaciones cerradas este fin de semana para la fase autonómica, mantiene intacta la ilusión de ser el elegido para representar a Galicia en la fase final del certamen: «sería increíble, aunque lo más increíble es la satisfacción de los clientes y los que lo prueban nos aseguran que está buenísimo», acredita.