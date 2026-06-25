Las rupturas matrimoniales en Ourense aumentan un 13,5% en el primer trimestre de 2026

Las rupturas matrimoniales siguen al alza en la provincia. Los juzgados de Ourense tramitaron durante el primer trimestre de 2026 un total de 151 rupturas matrimoniales, un 13,5% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 133 procedimientos. La cifra equivale a una media de 1,7 rupturas al día, prácticamente dos matrimonios que ponen fin a su relación cada jornada.

Los datos, difundidos por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, reflejan que el divorcio continúa siendo la fórmula mayoritaria para poner fin a una relación matrimonial. Entre enero y marzo se registraron 93 divorcios consensuados y 56 contenciosos, además de dos separaciones, una de mutuo acuerdo y otra no consensuada.

El incremento se produjo tanto en los procedimientos acordados entre las partes como en aquellos que requirieron intervención judicial. Los divorcios consensuados pasaron de 80 a 93 en un año, mientras que los contenciosos aumentaron de 48 a 56. Por el contrario, las separaciones continúan siendo residuales: de las cinco registradas en el primer trimestre de 2025 se pasó a solo dos en el arranque de este año.

Las cifras confirman una tendencia consolidada en los últimos años. De las 151 rupturas contabilizadas en la provincia, 149 correspondieron a divorcios, que representan cerca del 99% del total. La separación matrimonial, que durante décadas fue una alternativa habitual, ha quedado reducida a casos excepcionales.

El acuerdo sigue siendo, además, la vía predominante. Casi dos de cada tres divorcios registrados en Ourense durante los tres primeros meses del año se resolvieron de forma consensuada, evitando un proceso judicial contencioso.

Cuestiones accesorias

Más allá de las demandas de divorcio, la actividad de los juzgados de familia también se refleja en los procedimientos derivados de las rupturas. Durante el primer trimestre se contabilizaron 45 modificaciones de medidas relacionadas con pensiones alimenticias, custodias o regímenes de visitas. De ellas, 15 fueron consensuadas y 30 contenciosas.

A ello se suman los procedimientos de guarda, custodia y alimentos de hijos de parejas no casadas. Entre enero y marzo se registraron 60 asuntos de este tipo, con una ligera mayoría de acuerdos entre las partes: 33 consensuados frente a 27 no consensuados.

n comparación con el resto de Galicia, Ourense registró un volumen de rupturas superior al de Lugo, que contabilizó 126 entre divorcios y separaciones, pero muy por debajo de las cifras de A Coruña (416) y Pontevedra (419), provincias con una población notablemente mayor