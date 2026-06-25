No todo es nieve: la Estación de Montaña Manzaneda activa el telesilla para subir a ver el eclipse

No todo es nieve, y además las nevadas no siempre llegan con la fuerza suficiente para garantizar muchas semanas de esquí en la Estación de Montaña de Manzaneda. Por eso ofrece mucho más, para conseguir un turismo todo el año, incluido este verano.

Los responsables de las instalaciones han ampliado la programación de eventos deportivos a lo largo de todo el año y refuerzan la apuesta de Turismo de Galicia para que la estación sea «una oferta deportiva amplia y diversa».

Entre las citas previstas para las próximas semanas se encuentra la celebración de un MiniDH el 1 de agosto. Organizado por Bici Verde, este evento está orientado a las nuevas promesas del descenso gallego y nacional.

Pero la oferta de una estación de aventura y su amplia variedad deportiva continúan también con la Copa Xunta-Galicia Calidade de Pickleball, promovida por la Red Gallega de Tenis, los días 19 y 20 de septiembre.

Otras citas importantes son la prueba Transgalaica, organizada por Team Relay el 27 de septiembre, y la actividad de Marcha Nórdica, impulsada por ASESOU el 3 de octubre. En el ámbito de la escalada, y también organizados por ASESOU, se llevarán a cabo una jornada de Boulder al aire libre y el Open de Escalada, previsto para el 14 de noviembre.

Este hermoso paisaje de montaña en el que se encuentra la estación fue punto de interés este pasado fin de semana y situó a la provincia en el mapa de las grandes competiciones nacionales de ciclismo de montaña, con la acogida de una nueva edición de la Copa de España de Descenso (DHI). Una cita que reunió a cerca de 170 deportistas llegados de diferentes puntos de España y que confirma la capacidad de la estación para acoger eventos deportivos de primer nivel.

Según explican los gestores de la estación, «la celebración de esta prueba supone un nuevo paso en la recuperación y consolidación del complejo, casi un año después del incendio que afectó de forma grave a su entorno natural y a las instalaciones del Bike Park».

Consideran que «la vuelta a Manzaneda de una competición de ámbito nacional refleja el trabajo realizado durante los últimos meses para la puesta en valor de la estación».

Por otro lado, el estreno de un nuevo circuito incorporado al Bike Park fue uno de los elementos mejor recibidos por los participantes de esta edición, quienes valoraron su trazado por su nivel técnico y por su variedad de sectores habilitados y líneas.

Con esta programación, Manzaneda continúa consolidándose como un destino de montaña activo durante todo el año, en una combinación de turismo activo, competición y actividades en la naturaleza para públicos de todas las edades.

Subida en telesilla para ver el eclipse

Entre las múltiples propuestas deportivas o de ocio que ofrece la única estación de este tipo en Galicia, Manzaneda se postula también como uno de los miradores de excepción para disfrutar el próximo mes de agosto del eclipse solar que se espera se produzca el día 12 de agosto.

Así, del 11 al 13 de agosto, la Estación de Montaña de Manzaneda se convertirá en un lugar privilegiado para observar el cielo. Un evento especial que une naturaleza, astronomía y experiencias en la montaña para disfrutar en familia o con amigos.

Explican que, «a más de 1.700 metros de altitud, lejos de grandes núcleos urbanos y rodeados de naturaleza, Manzaneda ofrece unas condiciones excepcionales para la observación del cielo. La experiencia va más allá del propio eclipse. Aquí también se disfruta del silencio y del aire limpio».

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El momento central será, sin duda, la observación del eclipse solar. Para ello, se facilitarán gafas especiales que permitirán verlo con total seguridad, y la experiencia se completa con la subida en telesilla hasta la parte alta de la estación, un punto privilegiado desde el que contemplar el fenómeno. Un trayecto que ya de por sí forma parte del plan y que convierte ese instante en algo más especial. n