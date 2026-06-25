Medio Ambiente hará un censo de codorniz, palomo y tórtola
Adjudica por casi 80.000 euros los trabajos relativos a la distribución y abundancia de estas aves zonas limianas y el resto de Galicia
La Xunta adjudicó por 79.494 euros el servicio para actualizar la información relativa a la distribución y abundancia en Galicia de tres especies de aves como la codorniz, el palomo y la tórtola durante los años 2026 y 2027. Parte de dicho estudio se llevará a cabo en la provincia de Ourense.
El contrato está dividido en dos lotes para adaptarse al reparto geográfico de las especies mencionadas y está previsto que los trabajos adjudicados por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático se desarrollen desde ahora y hasta el 31 de octubre de 2017. En concreto, el objetivo del lote 1 es actualizar los datos relativos a las poblaciones reproductoras de estas tres aves presentes en la comarca de A Limia y, más concretamente, en los concellos de Rairiz de Veiga, Vilar de Santos, Sandiás, Vilar de Barrio, Sarreaus, Xinzo de Limia, Trasmiras, Porqueira y Xunqueira de Ambía. El presupuesto para estos trabajos asciende a 40.614,86 euros.
Y en lo que respecta al lote número 2, será para el análisis de la distribución de los ejemplares reproductores de la tórtola en el conjunto de la Comunidad (excepto en A Limia, zona que ya está incluida en el lote anterior). Se invertirán otros 38.879,72 euros.
Este contrato está cofinanciado en un 60% con fondos europeos, y comprende los trabajos necesarios para actualizar la información disponible relativa a la distribución y a la abundancia en Galicia de estas especies. Se revisará la localización y tamaño empleando métodos básicos de observación, seguimiento y cuantificación para evaluar la tendencia de las poblaciones.
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