Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ratio Escuelas InfantilesFrente de Ayuso con GaliciaAdiós al «Nicola» en VigoLelo, historia del boxeoNormas pisos turísticosEncalla en el UllaDirecto incendios y ola de calor
instagramlinkedin

Medio Ambiente hará un censo de codorniz, palomo y tórtola

Adjudica por casi 80.000 euros los trabajos relativos a la distribución y abundancia de estas aves zonas limianas y el resto de Galicia

Palomas en un parque de Ourense.

Palomas en un parque de Ourense. / Iñaki Osorio

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Adela Ferradás

Ourense

La Xunta adjudicó por 79.494 euros el servicio para actualizar la información relativa a la distribución y abundancia en Galicia de tres especies de aves como la codorniz, el palomo y la tórtola durante los años 2026 y 2027. Parte de dicho estudio se llevará a cabo en la provincia de Ourense.

El contrato está dividido en dos lotes para adaptarse al reparto geográfico de las especies mencionadas y está previsto que los trabajos adjudicados por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático se desarrollen desde ahora y hasta el 31 de octubre de 2017. En concreto, el objetivo del lote 1 es actualizar los datos relativos a las poblaciones reproductoras de estas tres aves presentes en la comarca de A Limia y, más concretamente, en los concellos de Rairiz de Veiga, Vilar de Santos, Sandiás, Vilar de Barrio, Sarreaus, Xinzo de Limia, Trasmiras, Porqueira y Xunqueira de Ambía. El presupuesto para estos trabajos asciende a 40.614,86 euros.

Y en lo que respecta al lote número 2, será para el análisis de la distribución de los ejemplares reproductores de la tórtola en el conjunto de la Comunidad (excepto en A Limia, zona que ya está incluida en el lote anterior). Se invertirán otros 38.879,72 euros.

Noticias relacionadas y más

Este contrato está cofinanciado en un 60% con fondos europeos, y comprende los trabajos necesarios para actualizar la información disponible relativa a la distribución y a la abundancia en Galicia de estas especies. Se revisará la localización y tamaño empleando métodos básicos de observación, seguimiento y cuantificación para evaluar la tendencia de las poblaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La DGT intensifica los controles en la A-52 en Ourense: multas de hasta 600 euros en los tramos en obras
  2. Inundaciones, carreteras cortadas y desalojos tras una fortísima tormenta en la provincia de Ourense
  3. El parque acuático de Monterrei inaugura el verano antes que el calendario: toboganes de 9 metros, piscinas de olas y chapuzones para escapar del calor en Ourense
  4. Óscar González :«Soy la quinta generación de churreros que empezó en el XIX en Ourense; no conozco oficio más feliz que ir de feria en feria...friendo churros»
  5. Dónde disfrutar el eclipse solar desde la ciudad de Ourense: los 10 balcones urbanos recomendados por Turismo
  6. Herido un guardia civil en Verín tras ser arrastrado por una conductora que huyó de un control
  7. Absuelto el cigarrón de Verín acusado de herir con su látigo a una mujer embarazada durante el Entroido
  8. Abre el parque acuático de Monterrei: estos son los precios y novedades para este verano

Las rupturas matrimoniales en Ourense aumentan un 13,5% en el primer trimestre de 2026

Las rupturas matrimoniales en Ourense aumentan un 13,5% en el primer trimestre de 2026

Medio Ambiente hará un censo de codorniz, palomo y tórtola

Medio Ambiente hará un censo de codorniz, palomo y tórtola

El hartazgo de los vecinos de la Avenida de Portugal: "Llevamos un año perdiendo calidad de vida"

El hartazgo de los vecinos de la Avenida de Portugal: "Llevamos un año perdiendo calidad de vida"

La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para Jácome, alcalde de Ourense, por supuesta prevaricación

La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para Jácome, alcalde de Ourense, por supuesta prevaricación

Vivir a 40 grados bajo un techo de uralita: el infierno invisible del chabolismo en Ourense, la capital del calor

Vivir a 40 grados bajo un techo de uralita: el infierno invisible del chabolismo en Ourense, la capital del calor

Prisión para una pareja acusada de secuestrar a un hombre en O Carballiño por una deuda de 500 euros

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

Seis empresas ourensanas buscan reducir su huella de carbono hasta un 30% en los próximos años

Seis empresas ourensanas buscan reducir su huella de carbono hasta un 30% en los próximos años
Tracking Pixel Contents