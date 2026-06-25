Un jabalí, invitado inesperado en una celebración de San Xoán en Boborás donde «deu boa conta das sardiñas»
Atraído por el olor a comida entró en la zona exterior de una casa donde cenaban varios comensales para 'unirse' a la mesa y atiborrarse de sardinas
La alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, como si de una instagramer se tratase, colgó un insólito vídeo en su perfil de esta red social poniendo su voz en off a las imágenes para relatar la visita inesperada de un jabalí al patio de una casa donde varias familias celebraban San Xoán.
Quizá fue el olor a comida lo que envalentonó al animal, que entró por la cancela como si nada, para servirse él mismo un plato de sardinas, haciendo caso omiso a las personas asistentes al banquete, entre ellas a la propia regidora, que fue testigo directo de esta «escena inaudita». Alguno intentó ahuyentarlo, pero el hambre pudo más y el cerdo salvaje fue directo a donde su hocico le llevó.
«Apareceu por alí, sen avisar e sen estar convidado, pero como en Boborás a hospitalidade vai por diante, pois nada: servíuselle tamén a el. E, polo visto, deu boa conta das sardiñas que puido e que lle deixaron», cuenta la alcaldesa de este concello ourensano.
«Unha desas escenas inauditas que só se poden vivir aquí, vistas cos meus propios ollos e que quedan xa para contar. Porque si… en Boborás tamén pasan estas cousas», concluye Patricia Torres.
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