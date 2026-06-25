El hartazgo de los vecinos de la Avenida de Portugal: "Llevamos un año perdiendo calidad de vida"

La mayoría de ourensanos ya conocen la coyuntura que afecta a la avenida de Portugal desde hace más de un año. Un proyecto de humanización que presentó el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, a mediados de mayo del pasado año para articular una de las grandes avenidas de una ciudad que ya parece más un recorte a lo Frankenstein que parte de una capital de provincia y que pese a todo, continúa rodeada de polémica entre otros, por el parón que sufrió ante el impago del Concello y el cambio en la empresa constructora.

El impacto y las consecuencias de la demora de las obras afectan a vecinos y negocios tanto de la propia avenida como de los alrededores. Eva Lozano, una de las residentes que aún mantiene la rampa para entrar en su casa desde hace meses, expone: "El problema ya no son los millones perdidos, la trapallada que parece que han hecho en algunos tramos o los pufos del alcade... ¡Que también! Pero, ¿y qué pasa con los vecinos? ¿Qué pasa con toda la gente mayor, dependiente, o con movilidad reducida que viven en estos bloques? Llevamos más de un año viendo cómo nuestra calidad de vida se ve mermada mientras los políticos de esta ciudad aprovechan la situación en base a sus propios intereses. Y mientras, vecinos sin calidad de vida, y obreros echando horas de más al sol abrasador. Siempre pagan los mismos y esta avenida lo evidencia.”

Una de las vecinas es Monserrat de Antonio, quien llega caminando con dificultad hasta su domicilio debido al ictus que sufrió hace dos años y le provoca cojera en la pierna derecha. Explica que pidió a los obreros mover la rampa de acceso debido al hueco que había entre esta y la puerta de su casa. "Les pedí que me subieran la rampa un poco que estaba encima de un tubo para poder pasar porque no podía ya que cojeo y tengo que poner primero la pierna derecha y la izquierda dejarla en la rampa y me costaba mucho abrir la puerta", señala Monserrat.

La peor parte: la desinformación

Sin duda, esta obra presenta varios problemas de carácter transversal. Pero el peor y el más común en residentes y empresarios locales es la desinformación a la que se ven sometidos.

Pese a encontrarse ubicado en la rua Carriarico, Ender Valero ve desde la terraza de su negocio "Adega A Peneda", las obras a cada instante ya que se sitúa al límite con la avenida. Admite que la situación actual es mejor pero que la clientela sigue fluctuando. A él, y a sus socios, les afecta tanto la pérdida de plazas de aparcamiento en la zona, como el ruido o el polvo que acumulan a puertas del bar. "Hubo muchos días que no podíamos dejar la puerta abierta para ventilar, y se nota el nerviosismo en los clientes que se inquietan aquí fuera" , comenta el hostelero quien agradece la fidelidad de los clientes habituales pero lamenta que ya no se pueden quedar tanto tiempo como antes por el ruido incesante que "a muchos les estresa".

Admite que al tratarse de un bar la gente comenta y duda constantemente respecto al trabajo que se está realizando. "Muchos clientes comentan o se preguntan si se va a culminar sino se va a culminar, si viene otro... La desinformación. Que no se sabe si esto es un pañito de agua tibia que solamente están haciendo una medio reparación pero que el proyecto no se va a finalizar... Todo eso se escucha aquí a diario y todo esto se va corriendo de unos a otros y al final hay gente que se queda en casa" y todo esto les afecta.

Chelo Montero, portavoz de los vecinos, relata que trató de conseguir una mayor aportación para la comunidad de la avenida sin éxito. "Yo he pedido hablar con el responsable de Urbanismo del Ayuntamiento para saber cómo van los plazos , pero no he recibido ninguna contestación. Solo era para saber más o menos si esta empresa va acabar la obra que es lo que deseamos y los plazos previstos. El encargado de la obra me comenta que ellos tienen entendido que acabarán la obra completamente, que es lo que los vecinos deseamos, pero oficialmente no tenemos información", detalla la portavoz.

Jabran Razzak, socio del restaurante "Best Kebab Ourense" define otro de los problemas en los cortes de tráfico y cambios en el sentido de la circulación que, aunque a sus repartidores en moto les afecte menos, si se aprecia una repercusión directa en el flujo de clientes. "Nosotros tenemos que dar más vueltas y tardamos más en llevar los pedidos; pero para los clientes que suelen venir con los coches es más complicado -comenta- muchas veces llaman para avisar de que se retrasan pero otras ni llaman, paran en otros sitios y ya".

Con la esperanza depositada en "Misturas"

Pese a lo esceptico, la comunidad de la avenida trata de ser optimista con respecto al progreso de los últimos meses desde que la empresa ourensana Misturas tomó el relevo de la reforma a mediados del pasado mes de abril.

"La obra desde que la cogió Misturas, se ve que va a otra velocidad. Están reparando todos los errores y malas conexiones que había dejado la otra empresa y ya están cerrando la acera en algunos tramos", concreta la portavoz Chelo Montero, "se les hace molesto que en sitios que llevan con las aceras levantadas y la calle cerrada un año, ven que la nueva empresa está con reparaciones de defectos, y en algunos sitios picando. Pero en general vemos unos avances que no vimos nunca antes. Muchos obreros y mucho movimiento de trabajo. Ves obreros, ves otra cosa, mucho personal y avance".