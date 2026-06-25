La FP triunfa en Ourense con su nueva promoción recién titulada gracias al CIFP A Carballeira

Los alumnos del CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel celebraron este jueves su graduación en el Auditorio de Ourense rodeados de sus familias y también del profesorado que les acompañó a lo largo de toda su formación. Así, en un acto multitudinario que rondó los 900 asistentes, estos jóvenes -y no tan jóvenes- celebraron el esfuerzo invertido además de poner en valor la FP (Formación Profesional).

Y no es para menos. Los datos de crecimiento de esta formación son aplastantes; su tasa de empleabilidad y el dinamismo que marca las clases, son factores que sirven para que muchos se animen a cursarlos, tanto es así que los números se han duplicado en la última década a lo largo del país. Solo en la comunidad, la inserción laboral que presenta es superior al 80% en casi todas las familias profesionales, mientras que en el centro ourensano muchos de sus cursos se consolidan con un sólido 90%, según el vicedirector del centro, Carlos González.

El centro cuenta con un total de 22 titulaciones disponibles para los estudiantes que, además, ofertan horarios tanto de mañana y de tarde pensado para quienes ya estén dentro del mundo laboral, pero desean ampliar su formación, así como cursos duales, que ofrecen prácticas en empresas o los de carácter intensivo.

De cara al siguiente curso 2026-2027, explica González, contarán a mayores con la titulación básica de informática de oficina, y un nuevo grupo para uno de los más demandados, el de ciudados y auxiliar de enfermería. "Contamos con la gran novedad que es otro grupo para el curso de cuidados y auxiliar de enfermería en dual intensivo, con prácticas en empresas del sector para llevar a cabo su formación como hicieron este año en el Sergas, Domusvi, Fundación San Rosendo y otras empresas relacionadas", detalla el subdirector.

Premio Faro 2026

Pero este no es el único atractivo que encierra la FP, son varios ya los premios que tiene a sus espaldas el centro de la Carballeira y que enorgullecen a sus participantes. Siendo sin duda uno de los más relevantes el premio FARO 2026 otorgado por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, en el marco de la celebración de la IV Jornada Gallega de Salud Pública. González relata que "reofertamos el ciclo de salud química y salud ambiental ya que aprovechamos el tirón de este año gracias a que ganamos el Premio Faro, que es el mayor galardón para proyectos educativos en salud pública", destaca el responsable, "el proyecto estuvo coordinado por uno de los profesores del ciclo, Víctor Moreira, y participaron en su desarrollo el alumnado del curso en torno a la protección, vigilancia y control del mosquito tigre".

La escuela cuenta además con programas Erasmus+, para aquellos alumnos que estén realizando un ciclo superior o de especialización para realizar las prácticas externas en el extranjero, fomentando las relaciones internacionales y otorgando mayores conocimientos a los participantes.

Una serie de motivos que enorgullecen al centro educativo y que, sin duda, predicen un futuro prometedor para estos alumnos que hoy reciben sus diplomas y una gran enhorabuena ya que lo que toca ahora es despedirse del centro de la Carballeira pero servirá para componer una nueva y, esperan, mejor sociedad para todos.