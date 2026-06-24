Prisión para una pareja acusada de secuestrar a un hombre en O Carballiño por una deuda de 500 euros

La Guardia Civil ha detenido en O Carballiño a un hombre de 30 años y a una mujer de 28, acusados de retener presuntamente a otro hombre en una vivienda de la localidad y exigir a su madre y a otras personas el pago de 500 euros por una supuesta deuda. Ambos han ingresado en prisión provisional por orden del Juzgado de Guardia de O Carballiño.

Los hechos se produjeron el pasado 22 de junio. Según la información trasladada por la Guardia Civil, agentes del puesto de O Carballiño desarrollaron durante esa jornada una investigación vinculada a un presunto delito de tráfico de drogas. En el transcurso de esas pesquisas constataron que en un domicilio de la localidad podría encontrarse un hombre privado de libertad.

Ante la gravedad de la situación, los agentes procedieron a una entrada urgente en la vivienda para liberar a la víctima, con apoyo de la USECIC de la Comandancia de Ourense. En el interior localizaron al hombre, que, según las mismas fuentes, permanecía retenido desde la noche del sábado y presentaba múltiples lesiones.

La víctima manifestó en ese momento que estaba siendo retenida por el hombre detenido y por una mujer, presuntamente pareja, que le exigían el pago de una deuda. También relató que durante el cautiverio habría recibido varias palizas por parte del varón y amenazas con diferentes objetos, entre ellos una motosierra.

Durante la intervención fue detenido un hombre de nacionalidad española, de 30 años. La mujer, de nacionalidad venezolana y 28 años, intentó huir por el tejado del edificio, de cinco plantas. Según la Guardia Civil, durante la fuga abandonó en el tejado una bolsa con 50 gramos de cocaína. Finalmente fue arrestada en una terraza anexa de otra vivienda del mismo inmueble.

Tejado por el que trató de huir la mujer en el momento de la detención. / G. C.

En el registro del domicilio, los agentes se incautaron de una báscula de precisión, una libreta con anotaciones relacionadas con supuestas operaciones de venta de droga, 250 euros en efectivo y varios objetos que habrían sido utilizados para amenazar y lesionar al hombre retenido.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de O Carballiño, que decretó prisión provisional para ambos. Se les atribuyen presuntos delitos de detención ilegal en su modalidad agravada de secuestro, lesiones, amenazas y tráfico de drogas.

Noticias relacionadas

Además, al varón se le imputa un presunto delito de quebrantamiento de condena, ya que tenía en vigor una orden de protección respecto a la mujer detenida y ambos estarían conviviendo. También se le atribuye otro presunto delito de robo con violencia e intimidación, relacionado con una chaqueta intervenida durante la actuación.