El área sanitaria de Ourense despide a la última generación de MIR de la pandemia

El Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras despedirá esta mañana a los siete residentes que finalizan su formación especializada, tras un exigente periodo formativo de cinco años, en las especialidades de urología, cirugía general y del aparato digestivo, oncología médica, cirugía ortopédica y traumatología, y medicina intensiva.

Cinco de ellos continuarán vinculados al Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras; concretamente, las dos especialistas de medicina interna y los especialistas de medicina intensiva, cirugía general y digestiva, y cirugía ortopédica y traumatología.

Con este acto se dará por finalizado el curso académico 2025-2026, en el que concluirán su formación en el Área Sanitaria de Ourense un total de 56 nuevos especialistas. En concreto, 17 de enfermería pediátrica, obstétrico-ginecológica y familiar y comunitaria (EIR); y 39 de medicina (MIR), farmacia hospitalaria (FIR) y psicología clínica (PIR).

Cinco años de formación

Los siete residentes que hoy finalizan su etapa formativa pertenecen a especialidades con un periodo de formación de cinco años, de acuerdo con su programa oficial y duración, en respuesta a la complejidad clínica, quirúrgica y técnica de las competencias que deben adquirir antes de obtener el título de especialista.

El programa formativo de estas especialidades permite completar rotaciones por diferentes servicios, realizar guardias, así como un aprendizaje progresivo de técnicas diagnósticas y terapéuticas, y la adquisición gradual de habilidades clínicas y quirúrgicas. En el caso de estas últimas, la formación incluye el entrenamiento en indicaciones, técnicas quirúrgicas, manejo perioperatorio y seguimiento de los pacientes. Por su parte, en las especialidades médicas, como medicina interna, medicina intensiva y oncología médica, permite consolidar la atención a pacientes de alta complejidad.

Por su parte, Jesús García Mata, presidente de la comisión de docencia, destacó la emoción del acto y del momento por aquellos que por fin acaban su especialidad pero también la ilusión de ser especialistas capacitados para poder empezar su carrera profesional con respecto al resto de servicios a los que se incorporen. Quiso, además, explicar que el motivo de que sean finalmente solo siete residentes es que sus compañeros, que cursaban especialidades de cuatro años acabaron justo el año pasado y por ello no se encontraban en este momento.

"Les hemos deseado la suerte tras haber llegado hasta aquí, les hemos agradecido el haber estado con nosotros que nos han enseñado muchas cosas. Los residentes enseñan muchas cosas a los médicos que trabajan en los hospitales y a todos los equipos de profesionales que componemos el sistema sanitario por lo tanto ha sido para nosotros un placer y una maravilla haberlos acogido en nuestro hospital", declaró Mata.

Una de las residentes de medicina interna, María Martínez, aseguró que cuando llegó estaba "algo perdida" pero que su tutora Rocío Gómez, no solo hace una labor formativa sino que "te acompaña casi como un familliar" siempre estuvo a mi lado y vivimos muchas cosas juntas», sabiendo que pronto serán muchas más.