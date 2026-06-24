Seis empresas ourensanas buscan reducir su huella de carbono hasta un 30% en los próximos años

El planeta aúlla pidiendo auxilio y ya no quedan dudas al respecto. Si bien los ciudadanos lo están evidenciando desde el pasado domingo con la primera ola de calor del verano, el resto de Europa lo zanja con datos. La vecina Francia soportó su madrugada más calurosa en los últimos 80 años este martes alcanzando los 21,6 grados, según Météo-France, el servicio meteorológico nacional francés.

De la misma manera, el ministerio de Sanidad italiano declaró alerta roja en al menos 15 ciudades, incluídas Roma o Milán, advirtiendo de que la cifra aumentará hasta las 16 ciudades para este miércoles. Mientras, en España la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) alude a 549 municipios en zonas con riesgo alto para la salud por calor (7% de la densidad del país) para este miércoles. Prueba de que no se tratan de fenómenos aislados y que cada vez ocurren con una mayor frecuencia independientemente del territorio hacen que resulte vital poner medidas de inmediato.

Gran parte del problema deriva de los llamados Gases de Efecto Invernadero (GEI), entre los que se incluyen el gas metano o le dióxido de carbono (CO₂), y que parten de la actividad humana incrementando la temperatura media global. Es por ello, que parte de la responsabilidad medioambiental que ataña a las empresas es medir su huella de carbono, algo que aún no es obligatorio para la mayoría de pymes (pequeñas y grandes empresas) de nuestro territorio.

No obstante, la oficina Conecta Ourense del CEO (Círculo de Empresarios de Ourense), en colaboración con la Xunta de Galicia e IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica) llevan ya tres años lanzando un programa de medición de huella de carbono para el tejido empresarial, que culminó este martes en el propio CEO otorgando un diploma a las seis empresas ourensanas participantes.

La iniciativa comenzó hace tres meses con el objetivo final de cuantificar y reducir las emisiones de GEI dentro de los alcances 1, que corresponde a las emisiones directas, y 2, siendo estas las emisiones indirectas por energía importada. La medición de la huella de carbono permite a las empresas conocer el impacto real de su trabajo con el medioambiente y de esta manera tomar la responsabilidad medioambiental necesaria al respecto creando un plan para reducir este tipo de emisiones. El programa, impartido por Marta Sánchez directora de PFS Grupo y experta en huella de carbono, les permitió adquirir conocimientos y herramientas prácticas para identificar, cuantificar y gestionar sus emisiones de gases de efecto invernadero, favoreciendo la integración de criterios ambientales en su estrategia empresarial y mejorando su capacidad para avanzar hacia modelos de gestión más sostenibles.

Gómez y Crespo, Grupo Tecnogap Atlántico, Maderas Rubén Galicia, Granitos del Val, Eleko Tecnología e Innovación y Bodegas Campante fueron las empresas participantes, que calcularon conjuntamente una huella de carbono total de 1.556,87 toneladas de CO₂ equivalente. Como resultado del proceso, estas empresas asumieron un compromiso conjunto de reducción de emisiones cercano al 30% en los próximos años, mediante la implantación de medidas concretas orientadas a minimizar su impacto ambiental. Entre las principales actuaciones previstas destacan la optimización del transporte y la logística, así como la mejora de la eficiencia energética.

Así, Begoña Llamosas, de Eleko Tecnología e Innovación, y Ricardo Conde, de Maderas Rubén Galicia, relataron su experiencia en el programa explicando que, a menudo, lo complicado es tener los datos de consumo y saber distribuir cada consumo dentro de la maquinaria y cómo se gasta realmente ese combustible, ya que no es lo mismo el depósito que el consumo real de la maquinaria y aseguran que entender esto les ha supuesto una "ayuda muy grande".

Al finalizar la sesión, las empresas participantes en esta tercera edición del programa recogieron el diploma que reconoce la finalización con éxito del proceso de cálculo, la elaboración del plan de descarbonización y el registro oficial de su huella de carbono.

También estuvo presente el presidente de la CEO, David Martínez, quien apostó por consolidar esta iniciativa para que sirva de ejemplo a otras empresas y avanzó que la CEO trabaja en un nuevo programa piloto ayudar a las pymes de la provincia a elaborar de Informes de Sostenibilidad VSME, siguiendo el modelo europeo estandarizado. En representación de Igape, asistió Norberto Penedo, director del Área de Competitividad del organismo quien animó a las entidades participantes a aprovechar la convocatoria de ayudas a la transformación digital actualmente abierta por el organismo, una oportunidad para impulsar la innovación, mejorar sus procesos y ganar competitividad.