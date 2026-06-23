Ourense volvió a vivir una jornada asfixiante con picos de 39,5º en Valdeorras y una sensación térmica de 41º en la ciudad

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Ourense volvió a vivir ayer una jornada irrespirable, con máximas que afectaron especialmente a la comarca de Valdeorras, que empezó la jornada en alerta roja y, pese a rebajarse a primera hora a alerta amarilla, alcanzó la máxima gallega, con picos de 39,5 grados en Vilamartín de Valdeorras. Pese a que la comarca valdeorresa y la zona de Rubiá, que rondó también los 38,7 grados, registraron dos de las máximas gallegas, en Ourense ciudad la situación volvió a hacerse irrespirable, pues la sensación térmica rozó los 41 grados, según MeteoGalicia. Las alertas sanitarias activadas durante todo el día «no fueron necesaria hacer ninguna medida especial y de hecho esta noche tenemos a 400 personas que van a participar en la Andaina de San Xoán», aseguraba con tranquilidad el alcalde, Tino Alonso. En todo caso, las calles de Ourense fueron las que sufrieron el mayor desajuste con esa sensación térmica de casi 41 grados, asfixiante debido a la calima. También la alcaldesa de Vilamartín de Valdeorras, Sherezade Núñez, señalaba que, pese a la jornada con los picos más altos de temperatura de Galicia, «fue un día normal, no hubo incidencias» y que «en estos momentos» «de lo que estamos recuperándonos aún es de los efectos de la pasada tormenta», indica en cuanto a las lluvias y desbordamientos de la pasada semana. Tras una madrugada con mínimas de 23 grados, que dificultaron el descanso —queja habitual ayer entre los vecinos—, la ciudad comenzó a recuperar su pulso ya entrada la noche. En la ciudad, pasadas las 22:00 horas de este martes, seguían marcando casi 30,9 grados los termómetros, con una sensación térmica superior debido al calor concentrado en la zona centro y casco viejo, en los pavimentos de piedra o cemento, un auténtico acumulador que sigue soltando el calor hasta la medianoche. Tras las advertencias de denuncia de sindicatos como CCOO ante la abusiva situación laboral de algunos operarios que trabajan en la calle, en especial en obras públicas y horas puntas, en zonas como la avenida de Portugal las obras de rehabilitación de la calle comienzan a las 6:30 de la madrugada, según el grupo municipal del PP. Los populares se han hecho eco de las quejas vecinales y piden al Concello «sentido común para poder planificar y conciliar la protección de la salud de los trabajadores con el respeto de los vecinos y vecinas».

Calor en centros de salud

Por otro lado, este mismo sindicato, CCOO, se hacía eco de denuncias por situaciones «infrahumanas», afirman, de trabajadores del Sergas durante la ola de calor. Afirman que ya el pasado año presentaron una denuncia en Inspección de Trabajo porque falta un sistema de climatización adecuado a las olas de calor en muchos centros de salud y en zonas asistenciales del CHUO. Además de solventar este grave déficit, piden como medidas a tomar disminuir las cargas físicas de trabajo y aumentar las pausas de descanso e hidratación del personal. Por su parte, la alerta sanitaria activada estos días por el Sergas recuerda que los principales grupos de riesgo ante los efectos del calor son: personas mayores de 65 años y menores de 4 años, sobre todo las menores de un año; personas que padecen patologías o enfermedades cardiovasculares (enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, arteriopatía periférica), entre otras. La Consellería de Sanidad recuerda que se debe beber más líquidos sin esperar a tener sed, evitar hacer deporte en horas punta y mantener las ventanas cerradas durante el día.

Previsiones para hoy

Las previsiones para este miércoles son que, con el avance de la tarde, se vayan formando núcleos tormentosos que dejarán chubascos localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de granizo, más probables en zonas del interior a últimas horas del día. Las temperaturas sufrirán un descenso casi imperceptible en la provincia de Ourense, con máximas de 39 °C y mínimas de 21 °C. La previsión para este miércoles sigue colocando a Ourense en la cabeza en cuanto a calor, pero la bajada será repentina con máximas de 24 grados a partir de este jueves.

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El PSOE urge un Plan Municipal de Adaptación al Calor

El grupo municipal del PSdeG-PSOE urgió ayer a activar un Plan Municipal de Adaptación al Calor ante la inminente subida de temperaturas, con máximas de hasta 40 grados. Acusan al Gobierno municipal de no dar prioridad a las políticas de salud en sus siete años de gestión. Las concejalas Alba Iglesias y María Fernández Ojea lideran una propuesta que urge a implantar medidas adaptativas inmediatas. Entre ellas, destacan la creación de puntos urbanos de hidratación y refugios climáticos, una necesidad acuciante tras registrarse desmayos por las altas temperaturas en recientes conciertos de las fiestas. Estos incidentes, según indican, obligaron incluso al cantante a parar para que se atendiera a algunas de las personas afectadas entre el público. Piden también aumentar las zonas de sombra y llevar a cabo una renaturalización urgente de los barrios. Explican que apoyan, además, su denuncia en un informe de Amigos da Terra, que sitúa a Ourense como la ciudad con peor acceso a zonas verdes, según los datos de un estudio. Estos datos atestiguan que el 80% de los vecinos del casco urbano de Ourense carece de un espacio verde próximo a la zona en la que viven. Esta falta de vegetación agrava la desigualdad en distritos vulnerables como O Couto, A Carballeira, O Vinteún y San Francisco, que carecen de arbolado. Además, el grupo municipal del PSOE reclama pasar de las alertas a las soluciones estructurales para lograr una ciudad habitable.