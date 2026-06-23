Jácome gana la partida: caduca el plazo sin que la oposición le presente una moción , lo que le permite además aprobar los presupuestos sin volver a pleno

La jugada maestra del alcalde, unida al desinterés de la oposición para presentar una moción de censura, ha permitido de nuevo a Gonzalo Pérez Jácome ganar la partida y seguir indemne en la Alcaldía de Ourense, pues este 22 de junio vencía el plazo para presentar esa moción, sin que hubiera ni el mínimo intento de hacerlo.

Además, también y de forma automática al no haber gobierno alternativo, queden aprobados los presupuestos municipales les para 2026 que los grupos de oposición habían rechazado en el pleno celebrado el 22 de mayo.

El mismo días que venció el plazo sin presentarle moción de censura, Jácome colgó esto en sus redes / Fdv

La oposición, en concreto PSOE y PP aprovechaban ayer para tirarse los trastos y echarse mutuamente la culpa de que Gonzalo Pérez Jácome sea alcalde, al no haber bajado ninguno el listó de sus interesas partidistas, para coaligarse. El BNG ya optó por el silencio escéptico, a sabiendas de que nada iba a pasar tras este reciente pleno. Algo más que previsto, pues fracasaron todos los amagos previos en los últimos años.

De hecho el alcalde ayer no hizo la mínima mención al remate del plazo y se limitó a colgar en sus redes una viñeta en la que bromea acerca de la elección del candidato a del PP a la Alcaldía que él ostenta con el lema «Casting candidato al alcalde PP Ourense» .

Presupuestos salvados

¿Que cómo se produce este galimatías por el que unos presupuestos quedan aprobados sin haber tenido el visto bueno del pleno?. Pues con amparo a la legislación vigente, que Jácome , o sus asesores, supieron articular a la perfección.

El día 22 de mayo el alcalde convocó un pleno extraordinario para aprobar los presupuestos para 2026, que ascendían a 127,8 millones de euros, pero no eran del agrado de los tres grupos de oposición (PP, PSOE y BNG), entre otras cuestiones porque no fueron consensuados con ellos y además no les aceptaron las alegaciones presentadas.

Así que el alcalde recurrió a un procedimiento excepcional pero legal, una cuestión de confianza, recogida n la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que contempla dos opciones para que un alcalde en minoría, como es el caso de Jácome, pueda aprobar sus presupuestos. Si la oposición le niega la confianza, como pasó el 22 de mayo , tiene 30 días para presentarle una moción al alcalde, si no la hace esos presupuestos quedan aprobados por vía directa.

Ni PSOE ni PP quisieron presentar una moción si sus respectivos candidatos no ostentaban la Alcaldía de Ourense. Así que ayer el grupo municipal del PSOE lamentaba este final, pues considera «que existía una oportunidad real para conformar un gobierno alternativo que devolviera la estabilidad institucional a la ciudad». Consideran que tienen un equipo «sólido» Desde el Grupo Municipal Socialista aseguran contar con un proyecto sólido, con un equipo preparado y con una alternativa de gobierno para Ourense. Con todo, recuerdan que sus votos no eran suficientes para impulsar una moción de censura y que era imprescindible alcanzar un acuerdo con el resto de las fuerzas de la oposición, y afirman que solo encontraron «bloqueo» . Afirman que «desconocemos si realmente existía voluntad de construir una alternativa o si, a un año de las próximas elecciones municipales, prevalecieron determinados intereses partidarios por encima del interés general de la ciudad», señalan.

Los socialistas consideran que Ourense sufre una preocupante falta de dirección política y de capacidad de gestión por parte del ejecutivo de Gonzalo Pérez Jácome, una situación que, a su juicio, está frenando el desarrollo de la ciudad.

«Cheque en blanco»

Por su parte, la portavoz del PP en Ourense, Ana Méndez, culpó al PSOE de que los presupuestos municipales se aprueben automáticamente este lunes al expirar el plazo para una moción de censura. Méndez criticó el «cheque en blanco» de los socialistas al alcalde y lamentó la oportunidad perdida para cambiar el rumbo de la ciudad.

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Asimismo, la portavoz municipal del PP reprochó que ni PSOE ni BNG apoyaran un cambio de gobierno liderado por el PP, al que defendió como la fuerza más votada de la oposición y con mayor legitimidad democrática. Prometió seguir haciendo una «oposición firme, responsable y útil».