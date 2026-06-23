Cerca de 20.000 personas en los grandes conciertos de las fiestas de Ourense

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, realizó una valoración muy positiva de las Fiestas de Ourense 2026, que concluyeron este domingo tras cinco intensas jornadas de actividades culturales, musicales, deportivas y de ocio para todos los públicos. Según destacó el regidor, la edición de este año se ha consolidado como una de las más exitosas de los últimos tiempos, tanto por la elevada participación ciudadana como por la amplia oferta de propuestas que llenaron las calles y espacios públicos de la ciudad.

“Fueron un éxito total de público, en un formato que se consolida y que cada año va a más”, afirmó Jácome, quien puso en valor la gran acogida registrada en todos los eventos programados. En este sentido, subrayó que el respaldo de la ciudadanía es el mejor indicador para evaluar el resultado de las fiestas. “Todos los eventos tuvieron éxito de asistencia, y el público es quien manda. Son ellos quienes dicen si las fiestas son buenas o no”, señaló.

El alcalde realizó un repaso detallado de las actividades desarrolladas entre el miércoles 17 y el domingo 21 de junio, destacando la variedad y calidad de una programación diseñada para llegar a públicos de todas las edades. Uno de los momentos más destacados fue el espectáculo de drones celebrado en el entorno del Puente Romano, una propuesta innovadora que congregó a miles de personas y que convirtió este emblemático espacio de la ciudad en uno de los principales focos de atracción durante las fiestas. “El Puente Romano y sus alrededores estuvieron completamente abarrotados”, recordó.

La programación incluyó también el tradicional pregón, que este año corrió a cargo del humorista Rober Bodegas, cuya intervención sirvió como punto de partida para unas jornadas festivas marcadas por la alta participación. Las actividades dirigidas a la juventud, con sesiones de DJ y actuaciones musicales, registraron igualmente una gran afluencia de público, al igual que las orquestas, los conciertos, los espectáculos infantiles y las numerosas iniciativas pensadas para dinamizar la vida de la ciudad durante estos días.

Entre las propuestas más participativas figuraron la yincana urbana, las actividades deportivas y las atracciones de feria, que ofrecieron una amplia variedad de opciones para vecinos y visitantes. El programa deportivo incluyó exhibiciones y competiciones de disciplinas tan diversas como el breaking, el torneo de futbolín y el vóley playa, contribuyendo a ampliar el alcance de unas fiestas concebidas desde una perspectiva multidisciplinar.

Jácome quiso destacar especialmente el éxito alcanzado por el Mercado Medieval, que volvió a instalarse en el entorno del Puente Romano. Según explicó, tanto los comerciantes como los artesanos participantes trasladaron una valoración muy favorable de esta ubicación, debido al elevado flujo de visitantes registrado desde el primer día. “Los profesionales no quieren marcharse de allí porque es donde más público tienen. Desde el primer momento se pudo comprobar la gran aceptación que tuvo esta propuesta”, afirmó.

Uno de los principales atractivos de las fiestas fueron, una vez más, los conciertos programados durante las noches festivas. Los recitales de M-Clan y Café Quijano alcanzaron picos de asistencia de alrededor de 6.000 personas, mientras que la actuación de Hard GZ reunió en determinados momentos a cerca de 7.000 asistentes. El alcalde destacó que estas cifras corresponden únicamente a los momentos de máxima ocupación y recordó que el volumen total de público fue considerablemente superior debido a la constante rotación de espectadores a lo largo de cada actuación.

“Realmente hacía mucho tiempo que no se movía tanta gente en Ourense alrededor de unos conciertos. Fueron tres actuaciones consecutivas y las tres resultaron un éxito absoluto”, indicó. Además, valoró positivamente la incorporación de Café Quijano al cartel, una decisión que permitió mantener el atractivo de la programación musical tras la cancelación de la actuación inicialmente prevista de Miguel Ríos.

El cierre de las fiestas llegó con uno de los actos más esperados por la ciudadanía: el espectáculo de fuegos artificiales. Jácome lo definió como “los mejores fuegos artificiales de la historia” de las fiestas de Ourense. Durante 22 minutos, miles de personas pudieron disfrutar de un montaje visual y sonoro que iluminó el cielo de la ciudad y que pudo contemplarse desde numerosos puntos, como el Seminario, la Cruz Alta, Montealegre, Covadonga o las terrazas de Ponte Vella.

Finalmente, el alcalde quiso agradecer la implicación y participación de la ciudadanía durante todos los días de celebración. Reconoció que unas fiestas de estas características siempre generan determinadas molestias derivadas de la alteración de la rutina habitual, pero defendió que estos inconvenientes quedan ampliamente compensados por el impacto social, cultural y económico que generan para la ciudad. “Los verdaderos protagonistas fueron los ciudadanos. Todas las fiestas ocasionan, obviamente, algunas molestias, pero en este caso es por una buena causa: fomentar el ocio, favorecer la convivencia y hacer que la ciudad viva intensamente sus fiestas”, concluyó.