Castrelo de Miño dispara la venta de casas y duplica el censo escolar

Casa que sale al mercado de venta, casa que se vende. Esa es la dinámica en los últimos años en el Concello de Castrelo de Miño, que gracias a ello mantiene su censo población bastante estable e incluso el funcionamiento de su colegio.

«Se venden todas las que ponen a la venta, de las que yo conozco», apunta el alcalde, Avelino Pazos. De hecho, en su pueblo natal, Ramirás, en la parroquia de Macendo, «se pusieron ocho en venta y se vendieron en seis meses y es el más alejado del náutico». Señala que es una dinámica de atrás y «las casas se compran para vivir» y llegan incluso familias con niños. Precisamente, este dato es importante ya que «había tiempo que no llegaba el autobús escolar a recoger niños para el colegio y ahora se reactivó el servicio».

Recuerda Pazos que cuando llegó el PP a laAlcaldía en el colegio habían unos 18 niños y ahora son 36 o 38, y «tenemos dos casas nido llenas y lista de espera, por lo que ya tenemos relevo para otros cinco años para que el colegio se siga manteniendo».

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Esta venta es muy alentadora ya que contribuye al aumento del censo o a que por lo menos el descenso sea mínimo. Destaca el regidor que, en 2007 había 2.008 habitantes y «cuando entramos nosotros en 2020 había 1.340», por lo que en 13 años se perdieron casi 700 vecinos, y «desde que llegamos estamos en 1.280 y solo se perdieron 60 en seis años, estamos en un equilibrio bueno».Los precios de venta oscilan que desde los 35.000 a más de 300.000 euros.