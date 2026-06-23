La primera ola de calor llega a Ourense y afectará a los riesgos que ya sufren los trabajadores a pie de calle

El verano comenzó de forma oficial el pasado domingo y lo hizo con fuerza ya que traerá consigo temperaturas por encima de los 35 grados hasta el miércoles, momento en el que descenderán los valores del termómetro dando una ligera tregua. Se trata de la primera ola de calor a la que se enfrenta la ciudad termal este año, cerciorándose de llegar cada vez antes.

Solo en el verano del pasado 2025, en la ciudad de Ourense se alcanzaron los 42,9 grados en junio, batiendo así un récord histórico de este mes en el territorio. Si bien los meses de julio y agosto también tuvieron días que superaron la barrera de los 40 grados. El riesgo por las altas temperaturas sitúa el foco directamente en los trabajadores a pie de calle. Una cuestión que parece aún lejana de las medidas reales que se han de tomar con respecto a la prevención de riesgos laborales o los propios derechos laborales.

Según el sindicato de Comisiones Obreras (CCOO), que presentó este lunes la campaña "Frente al sol: sombra, agua fría y jornada reducida", solo en Galicia los casos en los que la muerte estaba relacionada o era causa del calor aumentaron un 95,6% tan solo en un año, pasando de 203 muertes en el año 2024 a ser 397 en 2025. En dicha presentación estuvieron presentes Carmen Villar (secretaria de salud laboral Galicia), Alejandra Gesto (secretaria general laboral de Galicia) y Aída Suárez (secretaria salud laboral a nivel estatal), para lanzar un mensaje muy claro: adaptar el trabajo al cambio climático "ya no es una opción, sino una obligación social y ética", zanjaron.

Subrayan, además, que las altas temperaturas afectan a cuatro de cada diez personas que trabajan a lo largo de todo el país y que solamente el 8% de las empresa cuenta con planes específicos de actuación frente a estos fenómenos metereológicos adversos. "No hay necesidad de que una trabajadora esté recogiendo colillas a la una de la tarde con más de 30 grados pudiendo hacerlo a primera hora de la mañana", señaló Carmen Villar.

Desde el sindicato, critican señalan especialmente el sector de la construcción, uno de los más afectados y advierten de que este año irán más allá de la prevención, denunciando a las empresas a inspección de trabajo dado que "los números de mortalidad son insportables", aseguró Alejandra Gesto.

La situación es compleja en la ciudad, donde se merman los refugios climáticos por un asfalto que resulta insoportable si bien a los ciudadanos aún más a los propios obreros que lo trabajan. Personas que, además, resulta evidente que no pueden cumplir con esta normativa de prevención de riesgos laborales ante las altas temperaturas. Primeramente, inclumpliendo la reducción o cambio de jornada laboral durante las horas centrales del día que concentran los mayores picos del termómetro.

La propia base de datos de CCOO-Hábitat registró cinco muertes debido a accidentes laborales en Galicia dentro del sector de la construcción entre enero y mayo de este año 2026. A este respecto, recuerdan la obligatoriedad de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), La Ley 31/1995 como norma general. Su artículo 14 establece el derecho de los trabajadores a una protección eficaz frente a los riesgos laborales, que recoge estrés térmico. Además, el trabajador puede interrumpir su actividad cuando exista un riesgo grave e inminente para su salud tales como dolor fuerte de caveza, mareos, visión borrosa o debilidad ya que constituyen un riesgo para el propio trabajador.

El mensaje es claro y obligatorio: "tienes derecho a parar". Y para ello es la empresa la que debe reforzar las condiciones de seguridad de sus asalariados. Por ejemplo, en los trabajos al aire libre han de disponer un apartado que esté en una zona climatizada o, como mínimo, a la sombra para poder realizar sus descansos ya que hacerlo al sol es peligroso. De la misma manera, que hay que contemplar la obligatoriedad de tener agua potable fresca cerca del puesto de trabajo dada la importancia de mantenerse hidratado o que la empresa facilit eun equipo EPI (Equipo de Protección Individual) homologado con la marca CE (Conformidad Europea).

Desde el sindicato recuerdan que la empresa ha de formar en este tipo de materia a toda la plantilla antes del comienzo de verano. De lo contrario, el trabajador está en su derecho de previamente a iniciar un trabajo en los meses de verano de pedir información con respecto a la prevención de riesgos.