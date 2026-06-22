Un incendio en Ourense suspende la circulación del AVE entre Galicia y Madrid durante 40 minutos

Nueva incidencia en el principal cuello de botella ferroviario de Galicia. Un incendio ha provocado el corte de la línea de Alta Velocidad que comunica Ourense con el resto de España durante más de 40 minutos, generando notables retrasos en varios servicios. El motivo del mismo fue la caída de un árbol sobre la catenaria en San Cibrao das Viñas alrededor de las 13.40 horas.

La incidencia dejó sin tensión a los 17 kilómetros de vía única entre Ourense y Taboadela, siendo necesaria la intervención de los Bomberos. Esto obligó a detener a dos AVE que ya se encontraban en circulación. Se trataba del AVE 4314 entre A Coruña y Madrid-Chamartín y el AVE 4515 entre la capital y Vigo-Urzáiz. El primero de ellos llegó con una hora de retraso a la estación de Empalme, mientras que el otro tuvo que permanecer a la espera de órdenes en el apeadero de Taboadela AV.

Incidencias habituales

A las 14.22 horas Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Renfe informaban de que se había solucionado la incidencia y que se iría recuperando la normalidad de forma gradual. Sin embargo, se espera que haya retrasos durante las próximas horas al «romperse» los cruces programados a lo largo de la línea.

La incidencia de este 22 de junio vuelve a poner de relieve la precaria situación del acceso a Ourense desde la Meseta. El pasado 30 de abril otra avería de un convoy en este tramo intermedio obligó a suspender la circulación.

Después de construir más de 300 kilómetros entre Medina del Campo y Taboadela, el Ministerio de Transportes ha dejado paralizada la finalización de la variante exterior de acceso a la capital termal. Aunque el primer tramo hasta Seixalbo se encuentra en una fase muy avanzada de obras, la circunvalación que evitaría el paso por el centro urbano y el actual viaducto sobre el Miño se encuentra completamente bloqueada.