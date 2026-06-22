La DGT intensifica los controles en la A-52 en Ourense: multas de hasta 600 euros en los tramos en obras

La Dirección General de Tráfico—DGT— reforzará durante toda esta semana la vigilancia en los tramos de carretera afectados por obras, una campaña que en la provincia de Ourense tendrá especial incidencia en la autovía A-52, una de las principales vías de comunicación del territorio.

La campaña se desarrollará hasta el domingo y supondrá una intensificación de los controles de la Guardia Civil en los tramos que se encuentran en obras. El objetivo es comprobar el cumplimiento de las limitaciones temporales de velocidad y del resto de medidas de seguridad establecidas mientras se ejecutan los trabajos de conservación y mejora de la red viaria.

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, presentó este lunes el dispositivo junto al jefe provincial de Tráfico, David Llorente; el capitán jefe del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, Javier Barja, y el responsable de la Unidad Provincial de Carreteras del Estado, Álvaro Aguiar.

Durante la presentación, Santos hizo un llamamiento a los conductores para que extremen la precaución al circular por zonas señalizadas por este tipo de actuación. El subdelegado recordó que las sucesivas borrascas registradas a comienzos de año provocaron daños en numerosas infraestructuras viarias, haciendo necesarias reparaciones en distintos puntos de la red.

Sanciones por no prestar atención

«Es necesario respetar las adaptaciones de las normas de tráfico que se realizan en las obras, como los límites de velocidad, los estrechamientos de carril o las prohibiciones de adelantamiento, y no circular en piloto automático», señaló.

Eladio Santos también recordó que dos trabajadores de mantenimiento de carreteras fallecieron en la provincia de Ourense desde el año 2010 mientras desarrollaban su labor. Por ello, insistió en la necesidad de que los conductores adapten su conducción a la señalización temporal y extremen la atención al atravesar estos tramos.

La Subdelegación del Gobierno advirtió además de que las sanciones por exceso de velocidad en estas zonas pueden oscilar entre los 100 y los 600 euros, además de la pérdida de hasta seis puntos del carné de conducir, en función de la gravedad de la infracción.