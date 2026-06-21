Vigilancia, servicios y 59 plazas
El parking de camiones del polígono de San Cibrao das Viñas se integra en el ‘Booking’ del transporte
Las empresas y conductores podrán reservar y pagar el aparcamiento para vehículos pesados a través de la plataforma digital Travis, la mayor del sector en Europa
R. O.
El aparcamiento de camiones del polígono industrial de San Cibrao das Viñas se integra en Travis Road Services, la mayor plataforma digital de servicios para transporte por carretera de Europa. A partir de ahora, las empresas de transporte y los conductores profesionales podrán localizar, reservar y pagar el aparcamiento a través de la plataforma, que opera en más de 3.000 ubicaciones repartidas por todo el continente y que funciona como una especie de ‘Booking’ para los transportistas.
Inaugurado a comienzos de 2025 en la Ciudad del Transporte, el aparcamiento dispone de 59 plazas para vehículos pesados y cuenta con certificación europea «Oro» en seguridad y servicios. Las instalaciones incorporan videovigilancia las 24 horas, doble control de acceso, cierre perimetral, iluminación avanzada y vigilancia presencial nocturna, además de duchas, vestuarios, lavandería, conexión a la red wifi gratuita, sala de descanso y puntos de suministro eléctrico para camiones frigoríficos. El sistema permite la reserva online y el reconocimiento automático de matrículas, lo que agiliza el acceso y mejora la operativa diaria de los transportistas. Entre las características del aparcamiento destaca además la atención específica al bienestar de las mujeres transportistas, con espacios diferenciados y condiciones adaptadas para ofrecer mayor comodidad y seguridad.
La incorporación a la red de Travis amplía la visibilidad del aparcamiento ante miles de usuarios que usan la herramienta a diario para gestionar paradas y rutas.
El presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao das Viñas, José Antonio Rodríguez Araújo, subraya que esta integración representa «un paso natural para un aparcamiento que ya funciona con estándares europeos de primer nivel. Entrar en Travis nos conecta con una red continental y pone San Cibrao en el mapa de cualquier transportista que opere en Europa».
El parking de camiones del polígono fue reconocido recientemente como modelo de referencia por Fegape y Cedaes , que representa a más de 6.000 parques empresariales y polígonos en toda España. Ambas entidades destacan que las instalaciones son un ejemplo exportable a futuras actuaciones vinculadas al transporte profesional y la logística avanzada.
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