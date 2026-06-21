Ourense abre el verano en niveles de calor y riesgo de incendio propios de agosto: «Agora arde en calquera época do ano»

Este domingo de estreno del verano en el hemisferio norte, el comienzo de la ola de calor que afecta al sur de Europa deja registros y niveles de avisos por altas temperaturas más propios de agosto, aunque en los últimos años la emergencia climática convierte en frecuentes los episodios anómalos a estas alturas del calendario. Ourense se aproximó este domingo a los 39 grados —la máxima de Galicia se alcanzó en la ciudad a las 15:30 horas, con 38,9º, según Meteogalicia, una décima más que el dato de la Aemet—, y los servicios de prevención y extinción de incendios tienen la mirada en el monte, porque las condiciones, aún en junio, son desfavorables: el peligro de incendio forestal crecerá progresivamente en estas jornadas. Tras el verano catastrófico de 2025, y después de los primeros avisos en Boborás y Padrón — 277,58 y 373,21 hectáreas arrasadas, respectivamente—, la guardia está alta.

A las 7:18 horas de este domingo se adentró en territorio ourensano un incendio forestal iniciado en Portugal —en Vinhais, en el distrito de Bragança—, a las 6:03 de la madrugada, hora española. El fuego, que no entiende de fronteras, avanzó por la 'raia', devorando sobre todo monte bajo, y afectó, ya en Galicia, al entorno forestal entre Manzalvos y Chaguazoso, en el municipio de A Mezquita. No hubo situación de peligro para núcleos habitados; las llamas quedaron distanciadas. «Arderon monte baixo, piñeiros e algún castiñeiro», indica el alcalde, Rafael Pérez.

El verano pasado, en este municipio de casi 10.500 hectáreas, las llamas calcinaron más de 2.200, es decir, más del 20% del territorio. Cuando el fuego regresó este domingo, las malas sensaciones volvieron. «A impresión é que volvemos estar nela e non se cambiou nada, nin en prevención nin en detección. Avisoume un veciño, eu vía o fume desde dez quilómetros, chamei ao distrito e dixéronme que non tiña constancia de lume ningún», expone el regidor. Las reglas climáticas del pasado ya no aplican hoy en día, tras el cambio de paradigma con el calentamiento global. «Antes dicíase que nunca ardía antes da seitura, pero agora arde en calquera época do ano e en calquera momento, de día e tamén de noite», lamenta el regidor.

Así se veía el incendio forestal de este domingo en A Mezquita, desde el helicóptero de la BRIF de Tabuyo del Monte. / BRIF TABUYO

Cooperación

Las llamas han afectado en este municipio de Ourense a una extensión de unas 50 hectáreas, según la Consellería de Medio Rural. Medios de extinción de la Xunta de Galicia y del Gobierno de España cooperaron en el operativo de extinción, sobre el terreno y desde el aire. Bomberos forestales de dos Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), la ourensana de Laza y la leonesa de Tabuyo del Monte, participaron con el apoyo de sus helicópteros en las labores contra el fuego. Además, intervinieron otras brigadas helitransportadas, así como aviones anfibios y de carga en tierra. Una aeronave de coordinación y observación sobrevoló la zona afectada. La Xunta asegura que en esta intervención han trabajado este domingo un total de 8 agentes, 13 brigadas, 8 motobombas, 3 palas, 7 aviones y 7 helicópteros.

El índice diario de riesgo de incendio forestal irá empeorando en la provincia de Ourense desde este domingo, ampliándose por el mapa el nivel «alto» e incluso «extremo» a medida que avance esta ola de calor que estrena el verano. El lunes 22, el valle del Miño en Ourense permanecerá en situación de aviso naranja por altas temperaturas, según Meteogalicia. Esta escala también alcanzará el martes 23 a la parte noroeste de la provincia. En Valdeorras y en el sur ourensano se mantiene el aviso amarillo durante el lunes y martes.

Dos ciclistas beben y se refrescan para aliviar el calor y mantener la hidratación, este domingo en Ourense. / Iñaki Osorio

Las máximas en la ciudad llegarán e incluso podrían superar los 40º. El miércoles se prevé un descenso. El año pasado, a estas alturas, un episodio de altísimas temperaturas dejó en Ourense 42,9º el 29 de junio de 2025, la máxima más alta registrada en Galicia en ese mes del año desde que hay registros.