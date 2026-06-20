Vuelve la moda "Made in Galicia"
Revolución en el textil gallego: el clúster del sector activa el plan para liderar Europa y recuperar los talleres locales
Javier Guerra, presidente de Cointega, el clúster del sector, avanzó la hoja de ruta que incluye congresos, apoyo a nuevos profesionales y empresas e impulso a una Bussiness Factory Textil
«Queremos que el textil gallego sea líder en Europa y que se vuelva a intentar confeccionar aquí en Galicia, apostando firmemente por el producto de proximidad y recuperando el tejido de nuestros talleres locales».
Javier Guerra, el presidente de Cointega, el Clúster Gallego del Textil, hizo estas declaraciones en Ourense, en el primero de tres desayunos informativos programados en Galicia y que se desarrolló en la Confederación de Empresarios de Ourense, que es el anuncio de una nueva línea programática para una nueva revolución en un sector prolífico y a través de este colectivo, Cointega, que aglutina 70 empresas gallegas del sector.
En este encuentro, el presidente del sector textil avanzó la hoja de ruta de un sector que, de cumplir las expectativas, arrojará una importante revolución. Guerra explicó que la profunda transformación que atraviesa el sector de la moda —marcada por la inteligencia artificial, las normativas de sostenibilidad de la Unión Europea y la urgencia de relocalizar la producción— ya tiene una guía clara en la comunidad.
La propuesta que presentó en Ourense y que llevará a otras provincias gallegas para devolver el protagonismo a la confección local tiene siete puntos de interés. Por su lado, tener posicionamiento nacional y visibilidad con un plan de comunicación, cuyo eje será el congreso «Hilos de Futuro» a finales de este año. También un mapa de capacidades industriales con un registro de todo el ecosistema productivo de Galicia, para mejorar de forma directa la cooperación entre empresas, diseñadores y centros.
La conexión empresarial, con jornadas sectoriales y espacios de encuentro es el tercer eje de acción, junto con la transformación digital. En quinto lugar, anuncian un Plan Director del Sector Textil, que desarrolle una estrategia global a medio y largo plazo para ordenar, blindar y proyectar internacionalmente la moda gallega. También el impulso a la «Business Factory Textil», estructurar una incubadora y aceleradora de proyectos para impulsar nuevas empresas centradas en la sostenibilidad, la innovación y los nuevos materiales. Finalmente, el séptimo objetivo será convocar un congreso de alto nivel que sirva como escaparate de todo este plan de acción del «made in Galicia».
Javier Guerra estuvo acompañado por Carlos López Loureiro, vicepresidente del clúster y presidente de la Asociación de Industrias de Punto y Confección (AIPCO), y por Rosa Pino, gerente de la entidad.
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