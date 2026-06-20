Derechos laborales
La CIG denuncia la explotación laboral de migrantes en Monterrei
Hacen más de 10 horas y trabajan sábados en las obras de rehabilitación del castillo
Unos ochenta delegados de la CIG ocuparon y paralizaron este viernes, durante hora y media, las obras de rehabilitación del Castillo de Monterrei, un acto para denunciar la presunta explotación laboral de personas extranjeras. La UTE contratada por la Xunta «incumple el convenio del sector con jornadas de más de 10 horas», afirma el sindicato.
Supuesto exceso horario e in luso trabajo en sábados son algunas de las presuntas irregularidades detectadas y que la CIG denunció ante Inspección de Trabajo a finales de 2025, sin obtener respuesta.
Ayer, los activistas desplegaron una pancarta con el lema «Galegos e estranxeiros, a mesma clase obreira. Construción sen explotación» para llamar la atención sobre la situación de estos trabajadores, que provienen de países como Mauritania, Senegal, Marruecos, Brasil, Perú o India. «De la UTE trabajan siete personas pero el resto, alrededor de 50, son a través de subcontratas portuguesas que incumplen el convenio provincial del sector y pagan por hora», subraya la organización sindical.
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