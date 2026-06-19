El parque acuático de Monterrei inaugura el verano antes que el calendario: toboganes de 9 metros, piscinas de olas y chapuzones para escapar del calor en Ourense

El calor no dio tregua y Monterrei volvió a convertirse en el refugio perfecto para escapar de una jornada abrasadora. Con los termómetros marcando 33,5 grados centígrados, pero una sensación térmica superior, que invitaba a buscar cualquier sombra, corriente de aire o lámina de agua, el parque acuático abrió este viernes sus puertas para inaugurar una nueva temporada estival que se prolongará hasta el próximo 13 de septiembre.

A las doce del mediodía, coincidiendo con la apertura de las instalaciones, los primeros visitantes ya aguardaban con toallas al hombro, chanclas y muchas ganas de agua. Familias enteras, grupos de amigos y niños ansiosos por estrenar las piscinas fueron tomando posiciones en las zonas de césped mientras el sol comenzaba a apretar con fuerza sobre el complejo.

La decisión más importantes: a cuál subir primero. / Iñaki Osorio

La piscina de olas volvió a erigirse en uno de los grandes reclamos de la jornada. Allí se concentraron muchos de los bañistas que buscaban combatir las altas temperaturas en un día que dejó claro que el verano ya ha llegado a la provincia a falta de que lo confirme el calendario. Tampoco faltó la actividad en la zona splash, en la piscina infantil ni en los diferentes juegos acuáticos del recinto, que recuperó desde el primer momento la imagen de bullicio y diversión que caracteriza los meses estivales.

Entre quienes decidieron darse el primer chapuzón de la temporada estaban Marta Gómez y Sara Ramos. Las dos jóvenes reconocían que no había mejor plan para una jornada tan calurosa. «Con el calor que hace hoy era imposible quedarse en casa, es una suerte porque está muy cerca de Ourense y está conectado bien por autobús», comentaba Ramos entre risas desde la piscina «relax» del parque. Para ambas, la reapertura del parque marca de alguna manera el inicio no oficial del verano. «Venir aquí el primer día ya es una tradición», aseguraban antes de exponer cuál es su tobogán favorito, «el violeta, en el que vas en la colchoneta».

Deslizarse con colchonetas es una de las opciones favoritas de los bañistas. / Iñaki Osorio

Nuevos toboganes y más acción

La temporada arranca además con novedades visibles para los usuarios. Aunque continúan los trabajos de ampliación del complejo, los visitantes ya pueden observar los avances de la nueva fase del proyecto, que incorporará una zona de relax con río lento, amplias áreas verdes destinadas al descanso y nuevos toboganes más verticales y más altos: cuatro que tendrán una caída con una altura de cuatro plantas.

Los toboganes que abrirán, según la previsión, a mediados del mes de julio. / Iñaki Osorio

Hasta que todas las nuevas dotaciones estén finalizadas— la expectativa es que suceda a mediados del mes de julio— se mantendrán las tarifas vigentes la pasada campaña:la entrada individual para menores de 18 años será de 2,50 euros; la entrada individual para mayores de edad, de 4,50 euros; y para menores de 3 años será gratuita. Además, hay bonos de 10 entradas para menores de 18 años por 20 euros y bono de 10 entradas para mayores de 18 años a 35 euros, por ahora.