Ourense lidera la revolución del campo: Inteligencia Artificial, robots y drones para el futuro del sector primario

La comunidad autónoma ha comenzado a diseñar su agricultura de la próxima década desde el Campus de Ourense. El Salón de Graos del Edificio de Ferro fue el escenario de la puesta en marcha de Precigal, un ambicioso proyecto de I+D+i que busca integrar inteligencia artificial, robótica y sensores del internet de las cosas —IoT por sus siglas en inglés— para optimizar tres cultivos habituales y estratégicos en toda Galicia y, especialmente, en Ourense: el maíz, la patata y el viñedo.

El eje central de Precigal será el desarrollo de una plataforma digital inteligente, modular y escalable diseñada para reunir en un único ecosistema tecnológico herramientas que actualmente suelen funcionar de forma independiente. El sistema integrará información procedente de sensores IoT instalados en el suelo, en las plantas y en estaciones climáticas; imágenes obtenidas mediante drones y satélites; datos meteorológicos; sistemas de análisis geoespacial; algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático; así como maquinaria agrícola inteligente y plataformas robóticas.

La finalidad es transformar ese gran volumen de información en recomendaciones agronómicas adaptadas a las características de cada parcela y cultivo. Según explicaron los responsables del proyecto, la plataforma buscará facilitar una toma de decisiones más precisa en aspectos como el riego, la fertilización, la detección temprana de incidencias o la planificación de tratamientos fitosanitarios.

El objetivo que persiguen es permitir a los productores tomar decisiones basadas íntegramente en datos, optimizando el rendimiento de sus cultivos y, fundamentalmente, reduciendo el impacto ambiental de sus explotaciones.

Drones en las fincas

El despliegue técnico de la iniciativa no se limitará a los entornos de laboratorio. El proyecto integrará maquinaria agrícola inteligente y robots, tanto terrestres como aéreos, para llevar la automatización a las tareas más pesadas y precisas del campo. En el caso específico de los drones, el consorcio tiene previstas pruebas experimentales bajo condiciones controladas y en estrecha coordinación con la administración competente para certificar su eficiencia técnica en la aplicación de productos fitosanitarios.

Los ensayos pretenden evaluar si una aplicación más precisa de los tratamientos puede mejorar la eficacia frente a plagas y enfermedades y favorecer un uso más eficiente de los productos fitosanitarios, protegiendo así la calidad del producto final y la salud de los suelos gallegos.

Para hacer todo esto posible, el músculo que impulsa esta transformación nace de la unión de seis empresas gallegas que cubren toda la cadena de valor del sector: Sertogal, Avelino Santana García, Veiga Bella S.L. (Ramón do Casar), Innebo S.L., Comercial Agrícola Guerra S.L. y José Antonio Marra Bolaño (Azul e Verde). Este consorcio privado se complementa con la investigación de la Universidad de Vigo a través del grupo Aerolab, dirigido por Higino González y perteneciente al Instituto de Física, Computación y Ciencia Aeroespacial, además de la participación activa del Centro Tecnolóxico da Carne.

Los responsables de la iniciativa destacan que la combinación de explotaciones agrícolas, empresas tecnológicas, entidades de servicios y centros de investigación constituye uno de los principales valores del proyecto, al permitir reunir conocimiento agronómico, capacidad tecnológica y experiencia investigadora en un mismo marco de trabajo. Así pues, fue la responsable de I+D+i de Sertogal, Ana Acevedo, la encargada de poner en valor el proyecto, destacando durante la presentación del mismo que la plataforma será capaz de indicar con exactitud cuándo y cuánto regar o fertilizar, evitando el desperdicio y promoviendo una agricultura más resiliente ante el cambio climático.

Pruebas en explotaciones

Uno de los puntos más destacados de la iniciativa es que incluye la validación práctica de todas estas herramientas en explotaciones agrícolas reales vinculadas a los tres cultivos objeto de estudio. En estas fincas se llevará a cabo una monitorización exhaustiva para evaluar el rendimiento real de la tecnología, analizando desde el control fitosanitario hasta la calidad final de las producciones de maíz, patata y uva.

Además, el ahorro de recursos hídricos y la optimización de fertilizantes son objetivos irrenunciables. Por ello, se realizará una evaluación técnica del impacto ambiental de las soluciones implementadas, midiendo cómo la inteligencia artificial puede ayudar a que las granjas y viñedos sean más sostenibles y competitivos en un mercado global exigente.

La iniciativa se desarrollará hasta septiembre de 2028 y cuenta con un presupuesto superior al millón de euros financiado por la convocatoria Nexos da Axencia Galega de Innovación (GAIN) de la Xunta de Galicia y la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader 2021-2027).

La clausura del acto de presentación corrió a cargo de Nieves Lorenzo, directora de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, quien recordó que la modernización es la única vía para garantizar la viabilidad económica y el relevo generacional en nuestra comunidad. Ourense se consolida así como el laboratorio donde se empieza a preparar la agricultura del mañana.