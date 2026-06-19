Más líneas de autobús entre A Gudiña y el oriente provincial
La Xunta implanta a partir del lunes nuevos servicios para conectar las comarcas de Valdeorras, Viana y_Verín con las nuevas líneas de tren
La Xunta refuerza, a partir del lunes, los servicios de autobús que conectan la estación de tren de A Gudiña-Porta de Galicia con las comarcas de Valdeorras, Viana y Verín, para mejorar la coordinación con los nuevos horarios de tren de alta velocidad con origen y destino en Madrid. Entre las principales novedades, la creación de una línea directa entre Verín y A Gudiña.
El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitó ayer la estación de autobús de O Barco de Valdeorras, donde anunció la implantación de los nuevos servicios y los correspondientes ajustes, que mejorarán la conexión de los concellos de Viana do Bolo, O Bolo, Petín, A Rúa, Vilamartín de Valdeorras, O Barco de Valdeorras y Verín con la estación de tren de A Gudiña. Pardo apunta que «una vez más, adaptamos los servicios a las necesidades de los vecinos», y que «estos ajustes atienden las solicitudes y propuestas de distintos ámbitos de la sociedad ourensana y son resultado de un análisis y estudio del aumento de la demanda entre estas comarcas». Así, habrá un total de 10 servicios diarios de autobús coordinados con los horarios de tren,y de este total, 3 servicios diarios conectarán con Verín y 7 con las comarcas de Valdeorras y Viana.
Debido al restablecimiento del tren de primera hora de la mañana entre A Gudiña y Madrid, se pondrá en marcha una línea directa entre Verín y A Gudiña, la única de estas características operativa en la provincia junto con la línea Ourense-Vigo. Saldrá de Verín a las 6:40 horas y llegará a la estación a las 7:20, permitiendo la conexión co tren de las 7:44 horas con destino a Madrid. También se ajustan los horarios de los servicios entre A Gudiña y O Barco, permitiendo el enlace con los trenes con salida a las 7:44 y 12:08 horas hacia Madrid.
- Juicio a un cigarrón del Entroido de Verín acusado de herir con el látigo a una mujer embarazada: «Se lo recriminé y no mostró arrepentimiento»
- Muere un motorista en un choque con una furgoneta en la A-52 en Ribadavia
- Inundaciones, carreteras cortadas y desalojos tras una fortísima tormenta en la provincia de Ourense
- El viaje más dulce de Esther: de Ourense a los Andes para asesorar a apicultoras del Cusco peruano
- Jácome mete el turbo en el último año de mandato y trata de desbloquear el PXOM, anulado desde hace 15 años y licita la redacción del plan del casco histórico a un año de los comicios
- Primeros incendios forestales en Ourense: el fuego en Boborás avanza y ya sobrepasa las 20 hectáreas
- Dónde disfrutar el eclipse solar desde la ciudad de Ourense: los 10 balcones urbanos recomendados por Turismo
- Se gradúa en Ourense la primera promoción de Inteligencia Artificial de la UVigo: 'Cuando empezamos, la gente casi no conocía ChatGPT