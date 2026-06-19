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Investigan la muerte de un hombre de 50 años al precipitarse al río Támega en Verín

La investigación sobre el suceso, en el que no se descarta una caída accidental, ha sido abierta por las autoridades

El 112 Galicia recibió el aviso del fallecimiento de la menor en la tarde de este miércoles.

El 112 Galicia recibió el aviso del fallecimiento de la menor en la tarde de este miércoles. / CEDIDA

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E. P.

El cuerpo de un hombre fallecido, de 50 años, ha sido recuperado del río Támega, en el municipio de Verín (Ourense), en la mañana de este viernes.

Según fuentes próximas a la investigación, están abiertas las pesquisas sobre lo sucedido, si bien no se descarta que se produjese una caída accidental. El hombre es catalán con residencia en Verín.

El 112 Galicia tuvo conocimiento de un aviso de urgencias sanitarias, sobre las 13,10 horas, que indicaba que había una persona fallecida en el río Támega, en la zona de la playa fluvial.

Así, se avisó a los Bomberos de Xinzo de Limia, al GES de Laza y al de Muíños, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Verín.

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Una vez allí, el cuerpo de la víctima pudo ser rescatado entre la dotación de bomberos y los miembros del GES de Laza.

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