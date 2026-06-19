Herido un guardia civil en Verín tras ser arrastrado por una conductora que huyó de un control

La Guardia Civil ha puesto en marcha un dispositivo de búsqueda para localizar y detener a una mujer, una vecina del municipio ourensano de Cualedro, que este mediodía arrastró con el coche, durante unos metros, a un guardia civil del Subsector de Tráfico de Ourense. El suceso tuvo lugar en torno a las 14 horas de este viernes, en el marco de un control de circulación en la carretera nacional N-525, a la altura del punto quilométrico 168,9, en la localidad de Pazos, en el concello de Verín. El agente de la autoridad, víctima de un presunto delito de atentado, ha resultado herido, aunque afortunadamente con pronóstico leve. Según informa la Comandancia de Ourense, el perjudicado sufre contusiones y erosiones en ambos brazos, así como un traumatismo en un pie.

Una patrulla del destacamento de Tráfico de Verín estaba identificando a la conductora durante un control de seguridad vial establecido en las inmediaciones del cuartel del instituto armado. En medio de las verificaciones de sus datos e información policial de interés, los agentes comprobaron que carecía de permiso de conducir. La mujer inició la marcha con su vehículo de forma súbita.

Uno de los guardias intentó evitar la fuga sujetando el volante, pero la infractora aceleró y arrastró al agente durante unos metros, hasta que el afectado consiguió soltarse del coche. En su huida del lugar del suceso, la infractora chocó contra un turismo con matrícula portuguesa, que ha sufrido desperfectos. Tras este comportamiento peligroso, la sospechosa continuó la marcha y se dio a la fuga.

La presunta autora de estos hechos es una vecina de Cualedro que cuenta con múltiples antecedentes policiales. Además de circular sin carné, su vehículo carece de ITV en vigor y de póliza de seguro obligatorio. La sospechosa está plenamente identificada y es conocida por las fuerzas de seguridad, que estrechan el cerco para detenerla.