Despedida a Marila Abad tras 42 años dejando huella

Es viernes, pero no uno cualquiera y se nota en el ánimo. Con el verano a la vuelta de la esquina, ya se siente el calor y el sol tratando de inaugurar una nueva etapa, haciendo evidente el fin de la anterior. Y es que, además de ser el último viernes del curso, es el último viernes de Marila Abad como profesora, quien se jubila tras 42 años dando clases en el CPR Plurilingüe Cardenal Cisneros.

Pero las despedidas no son tristes (ni definitivas), alumnos profesores y otras personalidades quisieron demostrarlo este pasado viernes tan especial haciendo un homenaje a Marila Abad en la explanada del Auditorio de la ciudad.

Los niños, sentados en las gradas, no pudieron contener su energía. Pero los adultos, tampoco. Vuelan los besos, los abrazos y los elogios, en medio de una familia educativa que sabe lo que tanto se han dado los unos a los otros durante este tiempo. Más de cuatro décadas plagadas de cambios tecnológicos que suponen un mayor reto para la docencia, exigiendo una responsabilidad extra a los docentes en pro de los hogares para crear la sociedad del mañana.

Son docentes como Marila Abad, quien usó sellos para educar en un tiempo de pantallas, quien tuvo otras ofertas pero nunca quiso abandonar a su colegio y a sus niños de siempre, quienes marcan esta diferencia. Y es por eso que esos mismos niños, algunos ya no tan niños, dicen orgullosos y sin atisbo de duda que ella consiguió dejar una "huella tan profunda", si bien fue la docente quien admitió que será la escuela la que habite en ella por siempre.

Un merecido homenaje que comenzó con Benigno Ramón López, director del centro, elogiando la dedicación de Marila Abad, quien subrayó que lo suyo es mucho más que profesión, sino una auténtica vocación de por vida. El siguiente en tomar la palabra fue Daniel Soldevilla, cantante y compositor que fue antiguo alumno del centro y de la misma Abad. Soldevilla aseguró llevar el colegio en el corazón y explicó que te enseñan a leer y a escribir que es muy importante, pero también a resolver cierta situaciones muy difíciles por lo que hay que estar "muy agradecido", sentimiento que culminó con su guitarra dedicando una canción a la profesora.

Como no podía ser de otra manera, los alumnos también debían tomar la escena para hablar de Abad. Los encargados de tomar la palabra en representación del alumnado fueron Martín, Alba, Helena y Desmond. Todos ellos quisieron reiterar su agradecimiento por una educación basada en la paciencia y en el cariño, además de desearle toda la felicidad en su nueva etapa.

"Que sepáis que es el cole el que ha dejado huella en mí", admitió la profesora, "Tras 42 años en el colegio, si tuviera la oportunidad volvería a hacer exactamente lo mismo. Y la prueba está aquí, en mis alumnos", añadió hacia el final de un evento en el que ya no se podía esconder más la emoción desbordante por parte de todos los presentes. Termina una etapa para ella, no sin prometer que siempre podrán contar con ella para resolver algún "enredo" que otro.

Porque esa es la vocación, honesta y que emana del alma que nunca abandonará ni al colegio ni a Marila.