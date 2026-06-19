Intento de asesinato machista en Ourense: la jueza encarcela al hombre que acuchilló a su expareja ante sus hijos y suspende la patria potestad

El hombre detenido por acuchillar a su expareja a primera hora del miércoles, en el portal del edificio, cuando la mujer, de 23 años, se encontraba con los dos hijos menores, ingresa en prisión provisional en el centro penitenciario de O Pereiro de Aguiar. La jueza especializada en delitos de violencia machista de Ourense ha acordado la medida cautelar de privación de libertad, comunicada y sin fianza. El presunto autor de este ataque machista queda investigado por un delito de asesinato en grado de tentativa. La autoridad refuerza las medidas de protección en este caso para extenderlas también a los hijos, que presenciaron la agresión.

El atacante tiene prohibido aproximarse a menos de 500 metros de la víctima y de los menores, así como de su domicilio, sus lugares de trabajo y estudios o cualquier otro sitio al que acudan. La medida de prisión provisional ya impide que el investigado pueda quebrantar la orden físicamente, pero el alejamiento actuaría como herramienta legal de seguridad para el caso de que, a medio o largo plazo, el sospechoso fuese excarcelado durante la tramitación de la causa penal. La medida de protección también le prohíbe comunicarse con su expareja y con los menores, por cualquier medio.

El objetivo es «garantizar la integridad y seguridad» de la víctima

A mayores, la magistrada de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ourense (plaza 1) también suspende la patria potestad del investigado en relación a sus hijos menores de edad. La togada atribuye a la madre el ejercicio exclusivo de la patria potestad así como de la guarda y custodia de los niños. Además, rechaza establecer visitas de los menores con el progenitor. La jueza establece la obligación de que el individuo abone una pensión alimenticia mensual a favor de sus hijos.

Según informa el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la jueza contra la violencia machista en Ourense considera que, en este caso, la decisión de prisión provisional acordada «se presenta como medida indispensable, idónea y proporcional para garantizar la integridad y seguridad de la perjudicada durante la tramitación de la causa». Además, la restricción de libertad procede también para evitar el riesgo de fuga, añade la togada.

Los hechos sucedieron en el barrio de San Francisco, en la calle Monte do Seixo de la ciudad. Pasadas las 7:40 horas del miércoles, la mujer salía con sus hijos del domicilio cuando fue atacada por el progenitor de los menores, su expareja, con la que ya no convivía. La agresión con arma blanca se desencadenó en el portal del edificio, por lo que enseguida se dio la voz de alerta, los vecinos colaboraron y llegaron los servicios de emergencia que atendieron a la joven antes de desplazarla al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. La perjudicada sufrió cortes en los brazos, un golpe en la cabeza y una fractura en la muñeca. Todo ello en presencia de los pequeños. Ellos no sufrieron daños físicos pero sí fueron testigos de una situación impactante. Tras ser atendidos por personal especializado, pasaron a estar al cuidado de unos familiares.

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, ratificó que la víctima y el presunto agresor ya no mantenían una relación sentimental ni tampoco una convivencia, pero los unía el vínculo de la paternidad. La jueza suspende esa potestad del padre. Sobre el agresor no constaban denuncias previas por violencia de género y la víctima no se encontraba dentro del sistema de protección integral Viogén. Al presunto autor de los hechos lo detuvieron a escasos metros del lugar, cuando se dio a la fuga en dirección al conocido Parque de la Zapatilla, situado en las inmediaciones.

Cómo pedir ayuda

La Guardia Civil (061) y la Policía Nacional (091) cuentan con centrales de llamadas activas las 24 horas, todos los días, que movilizan de inmediato patrullas de seguridad ciudadana. La aplicación Alertcops permite dar aviso y emitir una geolocalización. El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura.

También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010.