Abre el parque acuático de Monterrei: estos son los precios y novedades para este verano

Ya puedes darte el chapuzón más esperado de la temporada. Hoy, viernes 19 de junio, abren por fin sus puertas las instalaciones del parque acuático de Monterrei. La temporada se extenderá hasta el 13 de septiembre, en principio en horario de 12.00 a 21.00 horas.

La gran novedad es que en esta campaña se van a incorporar nuevas áreas de entretenimiento, correspondientes a la segunda fase, pero se mantendrán los precios de entrada para los usuarios en tanto no se completen todas las nuevas dotaciones, algo que está previsto para julio.

Nuevas zonas y toboganes

Entre las novedades que se suman a las ya existentes en este parque acuático destaca una zona de relax que contará con un río lento, así como más zonas de ocio y áreas verdes. El plan de ampliación, impulsado por la Xunta de Galicia y la Diputación de Ourense, contempla también la futura instalación de nuevos toboganes acuáticos, un parque multiaventura y esas áreas adicionales de descanso y ocio familiar.

Mientras finalizan las obras, los usuarios podrán seguir utilizando las dotaciones ya operativas desde 2024, como la piscina de olas, la piscina infantil, la zona splash y los diversos juegos acuáticos. La gestión integral del complejo ha sido adjudicada a una empresa especializada para garantizar el servicio durante toda la campaña, que contará con un equipo de más de 70 profesionales, entre socorristas entre otros.

Las tarifas para este verano

Respecto a las tarifas del pasado año, durante las primeras semanas los precios se mantendrán sin cambios en relación al ejercicio anterior. De este modo, la entrada individual para menores de 18 años será de 2,50 euros; la entrada individual para mayores de 18 años, de 4,50 euros; y para menores de 3 años será gratuita. Además, habrá bonos de 10 entradas para menores de 18 años por 20 euros (con lo que la entrada sale a 2 euros) y el bono de 10 entradas para mayores de 18 años se mantendrá también, por ahora, en los 35 euros.

Este proyecto de vanguardia cuenta con más de 12,7 millones de inversión, demostrando que el crecimiento del complejo es fruto de una decidida apuesta institucional. En esta línea, continúan a pleno rendimiento los trabajos de la fase dos, centrados en la construcción de ese espacio de relax que contará con un río lento y amplias zonas verdes, cuyo presupuesto roza los 1,9 millones de euros.

De forma paralela avanzan las fases tres y cuatro, que prometen revolucionar la adrenalina del parque al incluir nuevos e impactantes toboganes y un parque multiaventura, por un importe de casi 1,85 millones de euros.

La ejecución de estas tres fases clave le corresponde a la Diputación de Ourense, en el marco de un estrecho convenio de colaboración con la Xunta. Cabe recordar que el Gobierno gallego ya invirtió previamente 9 millones de euros en la fase 1 (el pasado año 2024), la cual dotó al complejo de las piscinas infantil, de relax y de olas, así como de una zona de splash, un área de juegos y diversas atracciones de éxito. Con todo ello, el presupuesto global de las instalaciones de esta puntera área deportiva y de ocio asciende a cerca de 13 millones.

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La Xunta también formalizó el contrato con la empresa Osventos Innovación en Servizos encargada de llevar a cabo la gestión integral del complejo deportivo por casi un millón de euros. Este contrato incluye la contratación de más de 70 profesionales, desde 30 socorristas con acreditación profesional hasta personal sanitario, entre otros.